Seis nuevos concursantes visitan 'Agárrate al sillón' para enfrentarse a Héctor Alarcia, actual campeón del programa

Así conquistó Rafa Castaño a la audiencia en 'Agárrate al sillón': sus momentos más memorables

Compartir







'Agárrate al sillón' comienza una tarde más dando la bienvenida a su nuevo campeón, Héctor Alarcia y a seis nuevos concursantes dispuestos a todo por conseguir el preciado sillón. El líder del programa ya se ha enfrentado a su primer oponente y acumula un bote e 11.100 euros.

Los seis nuevos concursantes entraban al plató uno a uno y todos saludaban a Eugeni Alemany, que comentaba: "Tengo que decir que sois los concursantes más cariñosos que hemos tenido aquí".

Mónica, una de las concursantes, se presentaba con desparpajo y relataba una historia de película con su actual pareja, que dejaba impresionado a Eugeni Alemany: "Este chico y yo tuvimos algo con 18 años, luego se casó con mi mejor amiga y con el tiempo, hemos vuelto a estar juntos. Nos llevamos todos muy bien".

Un concursante dedica una apasionada copla a Héctor

Otro de los concursantes, Miguel, que trabaja como asistente en un hotel, pero su verdadero sueño es la música y ser cantante: "Subo vídeos a internet cantando y tengo un espectáculo de copla con el que recorro Andalucía", explicaba el participante.

A los minutos, Eugeni Alemany pedía al concursante que cantase algo de copla y mirando a Héctor Alarcia como alegato para que le elija como contrincante en el duelo por el preciado sillón. Miguel no se lo pensaba y demostraba sus dotes para el canto interpretando una copla a pleno pulmón.

A continuación, hemos conocido a Pilar, una concursante que aseguraba estar estupendamente y demostrando un gran desparpajo decía al presentador: "Me he puesto este collar para que me digas algo". Eugeni Alemany reaccionaba y respondía: "Te voy a decir que te sobra todo lo demás y deberías estar solo con el collar", y a la vez comenzaba a sonar una música sugerente y el público aplaudía.