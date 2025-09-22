Así conquistó Rafa Castaño a la audiencia en 'Agárrate al sillón': sus momentos más memorables

El campeón hasta el momento del programa, Rafa Castaño, pierde el sillón y por consiguiente abandona el programa tras 50 victorias y un bote acumulado de 170.500 euros

Rafa Castaño no convence a Héctor en ‘La negociación’ y pierde el sillón: así ha sido su despedida del programa

"Quien tiene el sillón tiene el poder" ha repetido en innumerables ocasiones Eugeni Alemany y qué gran verdad. Tras 50 victorias y un bote acumulado de 170.500 euros, Rafa Castaño, el campeón del programa hasta ahora, ha sido eliminado por Héctor, que se negó a aceptar el dinero que le ofrecía Castaño.

En estos 53 programas en los que ha participado Rafa Castaño, el concursante ha vivido momentos de todo tipo: tensos, graciosos, emotivos y sobre todo muy divertidos. Poco a poco, el participante se ha ido soltando y junto con Eugeni Alemany y la ayuda de los concursantes que se han enfrentado a él, ha protagonizado los mejores momentazos de 'Agárrate al sillón'.

La confesión personal de Rafa Castaño a Eugeni Alemany

El líder del programa hasta ahora y Eugeni Alemany, han creado una bonita relación de amistad en la que han generado entre ellos una gran confianza. Tanto es así, que en uno de los programas, el presentador desvelaba una confesión de su vida personal que le había realizado el concursante entre bambalinas.

"¿Qué sabor no perciben los gatos? ¿Dulce o salado?", preguntaba el presentador y, tras la respuesta de cada uno de los concursantes, trasladaba la pregunta al campeón del programa aludiendo a algo que sabía por sus conversaciones entre bambalinas: "Tú tuviste un gato que se lo quedó tu ex, me lo contaste a mí en un programa. Claro, son tantos días Rafa, que ya al final es lo que tiene tanta victoria, que se acumula una vida".

"A lo mejor te pasas unos días en comisaría": la divertida advertencia a Rafa Castaño

Como dueño del sillón hasta el momento, Rafa Castaño se ha podido dar cuenta con cada programa, que su sitio peligraba con la llegada de seis nuevos concursantes dispuestos a hacer hasta lo posible por conseguir sentarse en la preciada silla.

En uno de los programas, Dani, un concursante que era policía, bromeó y lanzó una pullita a Castaño si no conseguía hacerse con el sillón que provocó las risas de todos: "A lo mejor te pasas unos días en comisaría", afirmó directamente.

El momento en el que Rafa Castaño imitó el conocido "moonwalk" de Michael Jackson

Al comienzo de uno de los programas, antes de que Eugeni Alemany presente a los nuevos concursantes, Rafa Castaño nos hizo vivir un divertido momento en el plató. Antes de sentarse en su sillón, el concursante demostraba lo bien que baila imitando el conocido "moonwalk", uno los pasos más famosos del cantante ya fallecido, Michael Jackson.

El líder del programa en aquel momento, se venía tan arriba con su imitación, que incluso protagonizaba un gracioso tropiezo que provocaba las carcajadas de Eugeni Alemany.

La 'picante' respuesta de Rafa Castaño a Eugeni Alemany: "Te voy a dar lo tuyo"

Uno de los instantes más cómicos del programa, se producía hace unos días durante una pregunta. "¿Cómo era el título del polémico libro erótico que publicó Madonna en 1992?" era la cuestión que leía el presentador a los concursantes.

Antes de conocer la respuesta correcta, Eugeni Alemany se dirigía a Rafa Castaño y le preguntaba qué nombre pondría él a un libro erótico publicado, y el concursante respondía: "Te voy a dar lo tuyo". En ese instante, el presentador y el plató entero de 'Agárrate al sillón' se venía abajo y las carcajadas se escuchaban en todos los rincones.