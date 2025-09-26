Eugeni Alemany presenta un nuevo programa de 'Agárrate al sillón' lleno de nuevos concursantes dispuestos a vencer a Héctor Alarcia

El percance de una concursante provoca un ataque de risa a Eugeni Alemany: "Fue en un nicho de un cementerio"

Compartir







'Agárrate al sillón' aterriza una tarde más en Telecinco con la entrada triunfal de su campeón, Héctor Alarcia, y la llegada de seis nuevos concursantes presentados uno a uno por Eugeni Alemany, presentador del programa.

Javier es el primer concursante en entrar al plató del programa, un empresario sobre ruedas dispuesto a llegar el primero al sillón del campeón. Luego hemos descubierto a Sara, es técnico de rayos y es imposible no fijarse en que está todo el tiempo sonriendo. Acto seguido, conocíamos a Javi, que estudia Geografía y nunca pierde el norte.

A continuación entraba Isabel, que sabe tocar muchos instrumentos, pero ahora quiere tocar el preciado sillón del programa. Por último, se colocaban en sus puestos, Joni, un apasionado de la cocina y Lorena, la mejor pregonera que podría tener su barrio.

Sara da el cante en el programa y envía un mensaje claro al campeón

Uno de los momentazos de 'Agárrate al sillón' lo protagonizaba Sara, que antes de comenzar a responder sus preguntas se lanzaba a cantar para enviar un mensaje claro al campeón del programa. Imitando el famoso dúo de Pimpinela, pero con una letra diferente. Este épico momento de la concursante provocaba las risas de todo el plató: "Se ha montado un musical", comentaba Eugeni Alemany.

Javi, estudiante de Geografía, era el concursante que llegaba al final con más puntos y se enfrentaba en un duelo de infarto con Héctor Alarcia. Tras responder ambos a sus preguntas y descubrir las cuestiones que habían acertado y no, el campeón del programa vencía a Javi con 20 puntos, frente a los 15 que conseguía su oponente, que se quedaba a tan solo 5 puntos del líder. Con esta nueva victoria Héctor Alarcia acumula ya 19.800 euros.