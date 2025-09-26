El lunes, en 'El precio de la codicia', se analizan las cuentas de Isabel Pantoja

Santi Acosta analiza el lunes a las 23:00h en 'El precio de...' las cuentas de Isabel Pantoja. Este nuevo programa llega bajo el nombre de 'El precio de la codicia' y pretende arrojar luz sobre las cuentas de la tonadillera y de Cantora.

¿Dónde está el dinero de Isabel Pantoja? ¿En qué se lo ha gastado? ¿Quién robó a Encarna Sánchez? El programa presentado por Santi Acosta contará con el testimonio de Dulce, quien fuera trabajadora de la artista durante años y niñera de Isa Pantoja.