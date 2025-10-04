Una cámara oculta graba a los colaboradores de 'Fiesta': así actúan cuando creen que nadie les ve

Fiesta 04 OCT 2025 - 17:24h.

'Fiesta' ha grabado a Iván Reboso, Makoke, Pipi Estrada, Paloma Barrientos, Diego Reinares y Mónika Vergara comentando la boda de Cayetano

No muchas personas podrían salir indemnes de una cámara oculta y eso es precisamente lo que les ha ocurrido a los colaboradores de 'Fiesta'. Sin que ninguno de ellos fuera consciente, el programa colocaba una cámara en la sala en la que se reúnen antes del inicio del programa para repasar los temas de la tarde.

En la sala se encontraban Iván Reboso, Makoke, Pipi Estrada, Paloma Barrientos, Diego Reinares y Mónika Vergara comentando la noticia de la semana: la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Todos ellos comentaban con naturalidad el enlace del hijo de la Duquesa de Alba sin saber que cada gesto y cada palabra estaban siendo grabadas.

Todos se han sorprendido al ver las imágenes, pero si ha habido un comportamiento que ha llamado la atención de todos ese es el de Makoke. La colaboradora aprovechaba la reunión en la sala para comer: "Madre mía, Makoke, te has puesto morada", se reía Emma García.

Emma García explicaba entonces el motivo de esta grabación: "Es muy difícil salir bien de una cámara oculta, y esto lo hemos hecho para hablarles de esa cámara oculta que Sonia Moldes asegura que Alessandro Lequio tenía en el techo de su habitación para grabar a las mujeres con las que se acostaba".