La presentadora de 'Fiesta' ha revelado qué le dice su hija cuando ve las fotos que hacen los paparazzi

Emma García fue una de las últimas presentadoras en abrirse un perfil de Instagram pero ahora es una de las más activas y comparte muchos momentos detrás de cámaras con sus compañeros de 'Fiesta', con los que demuestra tener una excelente relación y haber formado un equipo de lo más cohesionado. En su perfil a veces también ha compartido alguna imagen con su marido y padre de su única hija, Aitor Senar.

La última la compartió el día de San Valentín: se trataba de una imagen en blanco y negro en la que aparecían mirándose cómplices y sonrientes. La periodista nunca ha ocultado su relación aunque no haya hablado mucho de ella, por lo que ha confesado en una entrevista reciente en '20 minutos' que lleva bien que en ocasiones puntuales los paparazzi la capten haciendo deporte con su marido.

"Siempre que me veo en alguna revista pienso que son muy buenos profesionales porque nunca me doy cuenta. Lo llevo bien porque lo que ves, es lo que es: una pareja normal que sale a pasear, uno de mis momentos favoritos porque ahí sale todo", ha sido la respuesta de Emma García, que ha añadido que es lo que le dice su hija Uxue, que ya tiene 19 años: "Eso sí, mi hija me dice que deberíamos sonreír un poquito más".

Un comentario que demuestra que la presentadora no se da cuenta de que le toman fotos por la calle porque en plató siempre luce una gran sonrisa, fruto de lo feliz que es en su trabajo, algo que ha subrayado en esta entrevista, donde ha señalado que no tiene razones para quejarse porque ha ido encadenando proyectos desde que acabase la carrera de Periodismo en la Universidad del País Vasco hace casi treinta años: "No he parado de trabajar, soy una privilegiada y una currante".

En lo personal también destaca que se siente muy afortunada por el vínculo tan sólido y especial que tiene con su familia: "Es fundamental, mi núcleo, es donde me refugio. Tengo la gran suerte de tener ese abrazo de mi marido, Aitor, el que me entiende y con el que no hace falta contarlo todo".