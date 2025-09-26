Sonia Moldes destapa la estrategia de Alessandro Lequio para romper la relación de Mar Flores y Fernández Tapias

La empresaria se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para contar su versión sobre la turbulenta relación que mantuvo con Alessandro Lequio

Sonia Moldes fue a finales de los 90 y principios de los 2000 uno de los rostros más conocidos de la prensa del corazón. La modelo fue pareja de Alessandro Lequio entre los años 1997 y 1999 y ha decidido poner fin a su etapa alejada del foco mediático concediendo una entrevista en '¡De viernes!'.

Sonia Moldes era la pareja oficial del conde cuando salieron a la luz unas sorprendentes fotografías de Interviú en las que se veía a Lequio con Mar Flores en una cama. La ahora empresaria se sienta en el plató del programa de Bea Archidona y Santi Acosta para contar con todo lujo de detalles cómo vivió en primera persona aquella situación tan polémica.

Sonia, que ha llegado al programa de los viernes dispuesta a no dejarse nada en el tintero, ha contado además algo que se rumoreó durante mucho tiempo y que ella ha confirmado:

"Un día, cuando estábamos juntos, yo en el techo de su habitación veo una especie de rejilla negra extraña y le pregunto qué era eso, entonces él se sienta en la cama, se ríe y me dice ‘eres la primera persona que se ha dado cuenta de esto".

Lequio habría grabado a varias mujeres famosas

Sonia Moldes ha expresado en varias ocasiones que, en su opinión, Alessandro Lequio no es una buena persona. Según la empresaria, el conde no solo coleccionaba amantes, si no que además las grababa, según sus propias palabras, sin su consentimiento:

"Alessandro era muy irrespetuoso. Alessandro me contó su vida, sé las personas con la que ha estado, cómo, dónde y por qué. Con ese material yo no sé qué quería hacer pero la respuesta es obvia, algo bueno con esas grabaciones no pensaba hacer, ¿chantajear? yo no lo sé".