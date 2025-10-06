Logo de telecincotelecinco
Logo de Agárrate al sillónAgárrate al sillón

Eugeni Alemany desvela cuánto tardó en aprobar el carnet de conducir tras conocer a un examinador de tráfico en 'Agárrate al sillón'

Eugeni Alemany desvela cuánto tardó en aprobar el carnet de coche tras conocer a un examinador de tráfico en 'Agárrate al sillón'
Eugeni Alemany revela cómo se le complicó aprobar el carnet de conducir
Compartir

Eugeni Alemany llega con un nuevo programa de 'Agárrate al sillón' con la entrada en plató del hasta ahora campeón y dueño del sillón: Héctor Alarcia, quién lleva nada más y nada menos que 39.000 euros. Además, el presentador presenta la entrada de seis nuevo concursantes dispuestos a alcanzar el puesto de líder y hacerse con su sillón.

Javi era el primer participante en entrar en plató, un apasionado de Marvel. Después aparecía Nieves, amante de las novelas turcas y con muchas ganas de ser la campeona del programa. Luego descubriríamos al cordobés Carlos, y tras él aparece Minerva, cuyo gran sueño es poder montar su propio hotel. Acto seguido entraba Rubén, un examinador de tráfico y por último llegaba Irene, una intrépida periodista.

PUEDE INTERESARTE

Eugeni Alemany desvela su larga 'travesía' hasta conseguir el carnet de coche

Momentos previos a que Rubén se enfrentara a las preguntas del programa, Eugeni Alemany recordaba el trabajo del concursante y rememoraba también su largo 'camino' hasta que consiguió el ansiado aprobado en el carnet de conducir.

Rubén ha explicado al presentador que se fue a vivir a Valencia después de aprobar la oposición, al comentar esto, Alemany entre risas cuenta que "¿Y a qué te dedicas? Fijaros bien en su cara porque igual alguno de vosotros os habéis cruzado con él y lo habéis llegado a maldecir", a lo que él responde: "Va implícito en el sueldo. Trabajo en la Jefatura Provincial de Tráfico y soy examinador".

PUEDE INTERESARTE

Al escuchar su trabajo, Alemany confesaba cómo fue su experiencia para sacar el carnet de conducir: "¡Es examinador! El práctico lo aprobé yo a la tercera, tuve mucha mala suerte. El teórico a la primera, pero el práctico...no había manera, siempre o me saltaba un stop, embestía a una señora, no sé, tampoco es para tanto". Tras esto, el presentador le pregunta si pone algún tipo de trampa a sus alumnos, a lo que Rubén confiesa que "yo suelo decir 'cuando pueda gire a la derecha' y ya que decida".

Temas