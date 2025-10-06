Eugeni Alemany conoce al nuevo concursante de 'Agárrate al sillón': Rubén, un examinador de tráfico

Un concursante desvela su experiencia trabajando con Anabel Pantoja y Susana Bicho: "He tenido suerte"

Compartir







Eugeni Alemany llega con un nuevo programa de 'Agárrate al sillón' con la entrada en plató del hasta ahora campeón y dueño del sillón: Héctor Alarcia, quién lleva nada más y nada menos que 39.000 euros. Además, el presentador presenta la entrada de seis nuevo concursantes dispuestos a alcanzar el puesto de líder y hacerse con su sillón.

Javi era el primer participante en entrar en plató, un apasionado de Marvel. Después aparecía Nieves, amante de las novelas turcas y con muchas ganas de ser la campeona del programa. Luego descubriríamos al cordobés Carlos, y tras él aparece Minerva, cuyo gran sueño es poder montar su propio hotel. Acto seguido entraba Rubén, un examinador de tráfico y por último llegaba Irene, una intrépida periodista.

Eugeni Alemany desvela su larga 'travesía' hasta conseguir el carnet de coche

Momentos previos a que Rubén se enfrentara a las preguntas del programa, Eugeni Alemany recordaba el trabajo del concursante y rememoraba también su largo 'camino' hasta que consiguió el ansiado aprobado en el carnet de conducir.

Rubén ha explicado al presentador que se fue a vivir a Valencia después de aprobar la oposición, al comentar esto, Alemany entre risas cuenta que "¿Y a qué te dedicas? Fijaros bien en su cara porque igual alguno de vosotros os habéis cruzado con él y lo habéis llegado a maldecir", a lo que él responde: "Va implícito en el sueldo. Trabajo en la Jefatura Provincial de Tráfico y soy examinador".

Al escuchar su trabajo, Alemany confesaba cómo fue su experiencia para sacar el carnet de conducir: "¡Es examinador! El práctico lo aprobé yo a la tercera, tuve mucha mala suerte. El teórico a la primera, pero el práctico...no había manera, siempre o me saltaba un stop, embestía a una señora, no sé, tampoco es para tanto". Tras esto, el presentador le pregunta si pone algún tipo de trampa a sus alumnos, a lo que Rubén confiesa que "yo suelo decir 'cuando pueda gire a la derecha' y ya que decida".