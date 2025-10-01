El programa que reparte dinero da la bienvenida una tarde más a seis nuevos participantes dispuestos a todo para arrebatar el sillón a Héctor Alarcia

Así ha sido el gracioso lapsus de un concursante durante una pregunta de Julio Iglesias: "Luego te doy un abrazo"

Héctor Alarcia regresa una tarde más a 'Agárrate al sillón' con siete victorias y un bote acumulado de 27.900 euros. Eugeni Alemany confiesa que lo ve relajado y disfrutar del programa mientras le pide que continúe con esta actitud. El programa como cada tarde recibe a seis nuevos concursantes dispuestos a todo por hacerse con el sillón.

Sergio era el primer participante en entrar en el plató, es óptico y tiene el foco puesto en la victoria. Después aparecía Clara, una funcionaria muy manitas que trae todas sus herramientas para vencer a Héctor Alarcia. Luego descubríamos a Izan, un estudiante de Ciencias Políticas y busca la alternancia de poder en este programa.

Acto seguido, conocíamos a Ariadna, es estudiante de Derecho y como experta en demandas, exige su sillón. Luego aparecía Álex, que siempre va hecho un pincel y viene a por todas. Y, por último, desde Huesca y directa al plató, llegaba Miriam, muy sonriente y madre de familia numerosa.

En plena pregunta sobre cuál de estas recetas, el cóctel margarita o la pizza margarita, debía su nombre a la reina Margarita de Saboya, se producía un momentazo en el plató. Eugeni Alemany comentaba: "La reina era muy de cóctel y se daba en la cabeza, por eso lo de Saboya". Esta ocurrencia, desataba las carcajadas de todos, incluido él mismo, mientras remataba entre risas: "Esto yo sé que luego lo cortan; yo lo digo, pero porque luego lo quitan".