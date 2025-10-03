Un concursante desvela su experiencia trabajando con Anabel Pantoja y Susana Bicho: "He tenido suerte"

'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Héctor Alarcia

Eugeni Alemany da la bienvenida a un nuevo programa de 'Agárrate al sillón' con la entrada en plató del campeón del programa y dueño del sillón, Héctor Alarcia. Además, el presentador anuncia la entrada de seis nuevos concursantes dispuestos a vencer al líder y hacerse con su sillón.

Yaiza era la primera participante en entrar al plató, es química y asegura que tiene la fórmula para hacerse con el sillón. Después aparecía Rubén, un hombre de mar dispuesto a darlo todo para ganar. Luego descubríamos a Rocío, cuyo único objetivo en este programa es conseguir el preciado sillón.

Tras ellos aparecía el cuarto concursante, Sergio, madrileño y productor que conoce a varias famosas por su trabajo. Acto seguido entraba Eva, una concursante divertida y con dos grandes amores, su perro y su caballo. Por último conocíamos a Santi, un alicantino cultivado y un apasionado de los bonsais.

Cómo es trabajar con Susana Bicho y Anabel Pantoja

En el turno de Sergio y antes de enfrentarse a las preguntas del programa, Eugeni Alemany se mostraba interesado por el trabajo del concursante: "¿Eres productor, no?" y Sergio indicaba que sí y explicaba: "Producimos sobre todo podcast, que están muy de moda y hay uno para cada cosa".

Después de estas palabras, el presentador preguntaba si está produciendo alguno que sea relevante y el concursante confesaba: "Estoy trabajando en el podcast de Susana Bicho, muy maja ella. También he conocido a Anabel Pantoja, es fantástica. He tenido suerte y casi toda la gente con la que me he cruzado me ha parecido maravillosa", apuntaba.

Yaiza se convertía en la concursante con más puntos y con esto se ha ganado la oportunidad de enfrentarse a Héctor Alarcia a un duelo final por el sillón. Tras responder a las preguntas, Yaiza solo conseguía acumular seis puntos y Héctor Alarcia volvía a ser el vencedor del duelo final con 15 puntos. Con esta nueva victoria, el campeón de 'Agárrate al sillón' acumula un bote de 39.000 euros.