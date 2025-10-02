Miriam, tasadora de joyas, deja sin palabras al contar la joya más cara que ha pasado por sus manos

El comentario de Eugeni Alemany que ha desatado las risas en el plató de 'Agárrate al sillón': "Yo sé que esto luego lo cortan"

Compartir







'Agárrate al sillón' arranca en Telecinco con la entrada de Eugeni Alemany en el plató y de Héctor Alarcia, actual campeón del programa, que ya lleva acumulados más de 32.000 euros. A continuación, seis nuevos concursantes dispuestos a darlo todo, entran uno a uno y se colocan preparados para enfrentarse a las preguntas del programa.

El primer participante en entrar ha sido Inma, tasadora de joyas preciosas, pero aquí la joya para ella es el sillón. Después aparecía Miguel, un repartidor y monologuista con muchas ganas de ganar dinero. Luego descubríamos a Astrid, una acérrima fan de Harry Potter y campeona de baloncesto.

Por otro lado, aparecía Jacobo, que trabaja en una notaría y da fe de que quiere el sillón. Acto seguido, entraba Amparo, que está estudiando para convertirse en guardia civil y entrena su paciencia siendo mamá. Por último, conocíamos a Antonio, es politólogo y le encantan los debates.

En el turno de Miriam, una concursante sevillana, pero que actualmente vive en Barcelona nos contaba que es tasadora de joyas y Eugeni Alemany le preguntaba sobre la joya más maravillosa y cara que le haya tocado tasar. "Una pulsera que la compraron en Sotheby's, una casa de subastas, en 1930. Nunca había visto una que valiese tanto dinero", explicaba la concursante.

Sin embargo, la curiosidad del presentador no se quedaba ahí y antes de continuar con las preguntas, Eugeni Alemany, pedía concretar más a Miriam de cuánto dinero estábamos hablando: "Alrededor de siete ceros", apuntaba la participante experta en joyas.