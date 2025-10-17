Mañana sábado 18 de octubre, en Telecinco a las 22:00 horas

Vuelve a ver todas las galas de 'Bailando con las estrellas'

Compartir







En la gala que este sábado presentarán Jesús Vázquez y Valeria Mazza, se anunciará un cambio que alterará por completo el rumbo del concurso, una sorpresa que dejará a los concursantes desconcertados y que impactará de lleno en su futuro en el programa. Además, la actriz Vanesa Romero se unirá al espectáculo como 'Bailarina por una Noche'.

La velada arrancará con 'El Último Baile', en el que Blanca Romero afronta por primera vez la Zona de Peligro frente a Bárbara Rey, nominada por segunda semana consecutiva tras la crisis vivida con su maestro de baile, Abel. Ambas deberán enfrentarse en directo para lograr la permanencia.

A continuación, Jorge González, Nona Sobo y Tania Medina, que ya han conseguido el ansiado 10 del jurado, buscarán revalidar su liderazgo. Nerea Rodríguez intentará alcanzar esa puntuación perfecta, mientras Anabel Pantoja ofrecerá una nueva actuación tras conquistar al público con su divertido jive de la semana pasada. En el otro extremo, Iago García y Matías Roure afrontarán la gala con el objetivo de mejorar unas valoraciones que los situaron en la parte baja de la tabla.

Vanessa Romero, 'Bailarina por una noche' de la semana