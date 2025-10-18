Nona Sobo no teme a las críticas en 'Bailando con las estrellas': "Paso de lo que digan"

La actriz ha demostrado tener mucha personalidad y nos cuenta en esta entrevista cómo vive lo que se dice de ella

Nona Sobo es una de las revelaciones de esta temporada de 'Bailando con las estrellas'. Junto a Jorge González y Tania Medina, está entre las que mejor puntuación recibe y más elogios cosecha entre el público que no se pierde ninguna entrega de este programa.

La actriz, que saltó a la fama con su personaje en 'Entrevías', ha demostrado que también puede interpretar a una bailarina, desplegando talento y precisión en cada uno de los ritmos que le ha tocado bailar hasta ahora. Aunque, tal como nos ha contado en este vídeo, hay un estilo de baile al que le teme especialmente: "No sé bailarlo", ha admitido en esta charla con la web.

Además, le hemos preguntado cómo vive la fama. Aunque haya levantado mucho el perfil desde que entró a este concurso de baile en el que tiene como compañeros a estrellas como Bárbara Rey, Anabel Pantoja o Manu Tenorio, ella dice no considerarse famosa y piensa que de tener ese reconocimiento estaría en una "jaula de oro" porque no podría hacer su vida con tranquilidad.

Sobre los comentarios en su contra y los haters en las redes sociales, ha sido clara: "Paso de todo lo que digan de mí". La actriz ha demostrado en estos días tener una personalidad muy sólida frente a las críticas y los rifirrafes que suelen surgir entre los concursantes cuando las cámaras están encendidas. Sabe cómo defenderse y no tiene pelos en la lengua a la hora de zanjar una discusión.

Dale Play al vídeo que inaugura este artículo para ver la entrevista completa.

La gala de esta noche vendrá con sorpresa

Esta noche, Jesús Vázquez y Valeria Mazza darán a conocer una novedad que cambiará el rumbo del concurso. Pero no solo eso mantiene en tensión a los espectadores de 'Bailando con las estrellas'. También 'El último baile', que enfrentará a Bárbara Rey con Blanca Romero por la continuidad en el concurso.

Nona Sobo, en cambio, sigue siendo una de las favoritas tras obtener un 10 en su última participación.