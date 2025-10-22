Logo de telecincotelecinco
¡Ampliamos diversión! Disfruta de ‘Agárrate al sillón’ ahora también los fines de semana

El concurso más loco, divertido y cultural de la televisión amplia su emisión. Presentado por Eugeny Alemany, seis trepidantes e intelectuales concursantes deberán arrebatar el sillón al actual campeón, Eux.

A partir de este lunes, podremos ver como el nuevo campeón, que arrebató su puesto a Hector Alarcia tras 20 victorias, se enfrentará a seis nuevos concursantes, que intentarán hacerse con el sillón. ¿Lo conseguirán?

Además, esta semana el programa vuelve con una gran novedad. Y es que, podremos disfrutar de este concurso también los fines de semana. ¡No te lo puedes perder! De lunes a domingo, a las 20:00 en Telecinco.

