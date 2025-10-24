Jesús Calleja emprende en China la segunda aventura de la nueva temporada de ‘Universo Calleja’

Universo Calleja 24 OCT 2025 - 13:12h.

Lola Lolita, Luis Zahera y Jordi Roca, entre los invitados que le acompañarán en el viaje

Jesús Calleja ha puesto rumbo esta semana a China para iniciar la segunda gran aventura

Tras regresar de un épico viaje a Canadá junto a Maxi Iglesias, Ruth Lorenzo, Santi Millán, Ana Peleteiro, Willy Bárcenas y el cómico Raúl Pérez, Jesús Calleja ha puesto rumbo esta semana a China para iniciar la segunda gran aventura de la nueva temporada de ‘Universo Calleja’ que prepara Telecinco.

Los creadores de contenido Lola Lolita, Sofía Surferss, TheGrefg e IlloJuan; la atleta María Pérez, reciente bicampeona mundial de marcha; los actores Luis Zahera, Gorka Otxoa e Hiba Abouk; la extenista Arantxa Sánchez Vicario; y el maestro repostero Jordi Roca conforman el variopinto grupo de invitados que acompañará a Calleja en su recorrido por el gigante asiático, en el que tendrán ocasión de convivir y compartir experiencias únicas.

Una experiencia de convivencia y transformación

Producido por Mediaset España en colaboración con Zanskar Producciones, ‘Universo Calleja’ ofrece mucho más que un viaje de aventura: es una experiencia de convivencia y autodescubrimiento en la que los participantes se enfrentan a la naturaleza, al entorno y a sí mismos. A lo largo de cada ruta, se generan vínculos inesperados y surgen conversaciones que trascienden lo puramente televisivo.

Como ha explicado el propio Calleja, “estos viajes en grupo nos permiten ver la versión más auténtica de cada persona. Más allá de los retos o los paisajes, lo que queda son las emociones compartidas y las historias que nacen entre nosotros''.