'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa, ante la presunta modificación de pruebas médicas: "Como enferma de cáncer, que no usen a las mujeres como arma política"

Compartir







Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha comenzado este lunes 10 de noviembre con el ya famoso editorial de su presentadora, en que la complicada situación en la que se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en el tema principal.

"Buenos días. Se acerca Halloween y Junts debate si da calabazas al Gobierno Frankenstein. En cualquier caso, este Ejecutivo ya es un muerto viviente, un Gobierno zombie que camina sin presupuestos y sin leyes que aprobar porque ya no tiene votos para sacar adelante ninguna normativa. Podían publicar el BOE en blanco con Sánchez caminando entre Katrinas el día de los muertos. Si Junts decide romper con Moncloa no va a pasar nada más alla de quedarse sin esa "mayoría social" de la que presumían. No va a pasar nada a no ser que apoyen una moción de censura, algo que no harán porque para Puigdemont sería renunciar definitivamente a su amnistía. ¿Truco o trato? La reunión en Perpiñán parece más un truco que un trato", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: ".Recordemos quién iba al volante de su Peugeot: Koldo García, el último aizkolari socialista"

La presentadora ha continuado: "Un truco para seguir presionando a Sánchez en su semana horribilis. Tendrá que ir Senado, donde no puede mentir, y ya sabemos que para el presidente no puede haber haber algo más terrorífico que decir la verdad. Mientras, el presidente se ha olvidado que es presidente y ejerce de jefe de la oposición arremetiendo contra los barones territoriales del PP en León, una convención a la que no acudió el alcalde socialista de León, porque en el PSOE no tienen cabida las críticas al líder, que se lo digan a Page. En su mitin de este fin de semana, Sánchez ha arremetido contra, abro comillas, "los recortes, la mala gestión y las mentiras". Esto se merece un análisis de texto. "Los recortes": Bruselas ha recortado 1.100 millones de euros del quinto pago de fondos Next Generation al no tener votos en el Congreso para sacar adelante las reformas que exige la Unicón Europea".

"Mala gestión": Pulseras alti maltrato que no funcionan, trenes que nunca llegan a su hora o promesas de 15.000 viviendas fantasma al año que nunca se construyen. "Mentiras": "Las amnistías a políticos me dan vergüenza, nunca pactaré con Bildu, pondré a Puigdemont ante la Justicia, gobernar con Podemos me quitaría el sueño". Sánchez también sitúa al PSOE como el garante de la "cohesión territorial" cuando estudia entregar la inmigración a Cataluña, una financiación singular y una quita de la deuda a medida. Sánchez añade que en la oposición a la que hace oposición no hay nadie al volante. Recordemos quién iba al volante de su Peugeot: Koldo García, el último aizkolari socialista", ha finalizado en directo Ana Rosa Quintana.