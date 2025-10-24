Ana Rosa: "En el PSOE todos se han convertido en el niño del 'Sexto Sentido', en ocasiones veían sobres"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa: "Mientras se desangran con el problema de la vivienda, Nogueras hace temblar los cimientos de Moncloa"

Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya habitual editorial de su presentadora, que esta vez ha centrado su análisis en la situación límite que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre la presión de Junts, las amenazas de moción de censura y los nuevos silencios en torno a los casos de corrupción

"Muy buenos días. Entre la moción y la pared, así se encuentra el Gobierno tras el órdago de Junts. Sánchez le quitó importancia al ultimátum de Míriam Nogueras sobre el tiempo del cambio, pero ahora, desde Bruselas, a Sánchez le tiemblan las piernas y les pide precisamente tiempo. El presidente añade, ¿Para qué hemos aprobado la amnistía?. Aprobó una amnistía después de prometer que no habría amnistía porque era inconstitucional, y ahora queda claro que la amnistía era la moneda de cambio para seguir en el poder", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa Quintana: “El presidente se mantiene por dos cosas: los siete escaños de Junts y el silencio”

Ana Rosa ha continuado:" Sin embargo, los alcaldes de Junts escuchan cómo se acercan los tambores de Aliança Catalana hacia las urnas y piden a Puigdemont romper con el PSOE si no quieren ser borrados del mapa por la extrema derecha catalana, aún más extrema que Junts. Por eso, desde el partido plantean a Puigdemont que se haga un Ramón Tamames, con una moción de censura instrumental y un candidato de consenso, al estilo de Miquel Roca, para convocar inmediatamente elecciones. Junts hará, al final, un referéndum, esta vez legal, para consultar a sus bases. Sánchez sabe que Puigdemont le tiene agarrado por los huecos que dejarían los siete votos de los que depende este Gobierno. Ha intentado hacer de asusta-viejas sacando el comodín, pero desde Junts le han dicho que ya no cuela".

Para finalizar, Ana Rosa Quintana ha apuntado: "El presidente se mantiene por dos cosas: los siete escaños de Junts y el silencio. El silencio de Ábalos, de Koldo, de Cerdán, del fiscal general… y ahora el silencio de su núcleo duro, que se suma a ese silencio atómico del presidente del uranio y exgerente del PSOE, Mariano Moreno. Moreno, el hombre que sabía demasiado, ha decidido dar la callada por respuesta sobre si Sánchez cobró en sobres. La transparencia, en realidad, es una opacidad de lo más radiactiva. En el PSOE todos se han convertido en el niño del Sexto sentido, en ocasiones veían sobres, aunque nadie les pone cara. Dijo Yolanda Díaz que hay gobierno de corrupción para rato. La pregunta es: ¿Cuánto rato? En Waterloo saben la respuesta".