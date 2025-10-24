Ana Rosa Quintana ha reaccionado a la investigación de los cribados del cáncer en Andalucía y pide un informe a la Junta

La asociación de mujeres afectadas por los fallos del cribado denuncia el borrado de historiales médicos

Fiscalía investiga la modificación de pruebas por la supuesta desaparición y modificación de historiales médicos y pruebas diagnósticas de cáncer de mama en Andalucía.

'El Programa de Ana Rosa' ha tratado este delicado tema y su presentadora ha reaccionado a la noticia: "A mí me parece que esto hay que investigarlo porque es muy serio y me parece bien que se investigue hasta el final absolutamente todo", ha comenzado.

Ana Rosa Quintana ha continuado mostrando su indignación con este tema: "También os digo; como enferma de cáncer, que se investigue hasta lo último porque se está jugando con la vida de las mujeres, pero que no utilicen a las mujeres como arma política. Ninguno, nadie", ha sentenciado en directo.

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que destapó los fallos en los cribados de cáncer de mama, en Andalucía, ha denunciado el supuesto borrado de historiales médicos de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El escándalo, que ha provocado que unas 2.000 mujeres con mamografías sospechosas no fueran alertadas de posibles tumores suma un nuevo capítulo.

La denuncia presentada ante la Fiscalía

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía para denunciar el supuesto borrado de historiales médicos de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que entiende que podría ser constitutivo de delitos como obstrucción a la justicia.

Según Claverol, algunas pruebas como mamografías o ecografías habrían desaparecido de plataformas como Clic Salud o Diraya, y también se habría detectado el cambio nomenclaturas en algunas de ellas. Esta supuesta incidencia ha sido detectada desde hace un par de semanas por mujeres que han acudido a la asociación tras los problemas detectados en el programa de cribado del cáncer de mama.