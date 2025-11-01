Bárbara Rey sufre un doloroso accidente durante los ensayos: la vedette decide si continúa o no en el concurso

La vedette ha sufrido esta semana un percance y no ha podido acudir a la octava gala de 'Bailando con las estrellas'

Los looks de concursantes, jurado y presentadores en el especial Halloween de 'Bailando con las estrellas'

Compartir







La octava noche de actuaciones en 'Bailando con las estrellas' comenzaba con una gran ausencia: Abel Gil aparecía en el escenario pero lo hacía sin su alumna, Bárbara Rey. Al instante, Jesús Vázquez le explicaba a la audiencia del programa que la artista se ha había ausentado por una razón de peso que ella misma contaría a lo largo de la noche.

La vedette, que opta a la repesca junto a Sara Escudero, conectaba con el programa desde su casa donde se recupera de un percance que ha sufrido hace apenas unos días durante la semana de ensayos. Con la pierna en alto y visiblemente preocupada, Bárbara le explicaba a Jesús Vázquez el motivo de su ausencia:

"Anoche me dolía pero yo pensé que la cosa se pasaría y no, ha ido a más. Mi hija ha estado viniendo a casa para ayudarme pero no he mejorado. Me había comprado hasta laca de uñas negras para la actuación y ahora mira cómo estoy (...) Ante todo lo que quiero decir es que tengo roto el corazón de ver a Abel llorar y pasarlo tan mal, es un ser de luz maravilloso, espero que le valoréis en el programa todo lo que se merece, no le quiero ver mal porque yo voy a estar bien (...) Estoy mal psicológicamente y físicamente. Yo pensaba que no me había hecho tanto daño en la pierna, pero por lo que me han dicho lo que tengo es un desgarro muscular para el que tengo que guardar una semana de baja, duele muchísimo.

Con estas palabras, y con Abel Gil llorando desconsolado desde plató, explicaba Bárbara que la lesión que sufrió durante los ensayos es más grave de lo que ella pensaba. La vedette ha explicado que está tomando medicamentos que no le sientan del todo bien y que siente dolor hasta en la cama, que no puede apoyar el pie en el suelo y que aún se está acostumbrando a eso de estar con muletas.

Bárbara Rey decide si continúa o no en el concurso

Tras explicar el motivo de su ausencia en el concurso, llegaba el momento de decidir si continuaba o no en la carrera por hacerse con el título de mejor bailarina. Bárbara, que se ha superado a sí misma semana tras semana, tomaba aliento y comunicaba su decisión:

"Me sabe muy mal porque este programa es terapéutico y estaba disfrutando mucho, pero tengo que ser leal a mí misma y seguir los consejos de mi médico. Además, yo me sentiría muy mal si no pudiera trabajar como el resto de mis compañeros porque no estoy recuperada, no sería justo. Agradezco mucho la oportunidad que me dais, pero no puedo".

Sara Escudero regresa a la competición tras el abandono de Bárbara

A causa del abandono de Bárbara tras la lesión de esta semana, Sara Escudero ha quedado automáticamente dentro de la competición. La humorista no ha tenido que enfrentarse al juicio de la audiencia y se ha convertido automáticamente en concursante de pleno derecho de nuevo.