Eugeni Alemany llega con un nuevo programa de ‘Agárrate al sillón’ donde seis valientes concursantes visitan el concurso con un objetivo claro; vencer al campeón que ocupa el ansiado sillón. Ese es Justo de Castro, quien lleva acumula nada más y nada menos que 14 victorias y 64.800 euros.

El primer participante es Silvia, una enfermera de corazón con ganas de hacerse con el sillón. Luego conocíamos a José Luis, un concursante capaz de venderte en piso rápidamente. A continuación, llegaba Rebeca, una gran profesora de salsa. Acto seguido, Alemany daba paso a Ángel, un orientador laboral con ganas de vencer al campeón. Tras él, aparece Clara una estudiante muy impulsiva. Después aparece Mateo, un joven de 21 años y es todo un Diógenes moderno del conocimiento.

Los concursantes comenzaban la primera prueba cuando Rebeca, nuestra maravillosa profesora de danza se enfrentaba a una pregunta de 'La isla de las tentaciones': "¿Cómo se llamó la villa opuesta de Villa Playa del reality?"; tras mencionar un "lo dudo". Eugeni Alemany le comenta cuatro opciones posibles: "Villa Montaña, Villa Paraíso, Villa Fantasía y Villa Sierra". Su respuesta final era "Villa Paraíso".

José Luis responde si iría a 'La isla de las tentaciones' y lanza una propuesta

Después de esto, Eugeni Alemany explica la opción acertada y lanza una pregunta a José Luis, el siguiente concursante a enfrentarse a la prueba: "La respuesta correcta es Villa Montaña, los nombres cambian cada edición, pero siempre contrastan. José Luis...¿Te hubiese gustado estar en Villa Playa?", ante esto, él responde un "no", por lo que el presentador opta por conocer los motivos de su respuesta.

Entre risas, el concursante confiesa lo mucho que le gusta el reality, sin embargo, presenta una propuesta a Alemany: "Me encantaría, pero el tipo no soy yo. Edición atípica, aquí todo el mundo sale con un cuerpo cultural y esbelto...¿Los de barriguita cervecera qué hacemos? Nos echan para un lado".