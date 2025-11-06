La felicitación de Eugeni Alemany al campeón del programa tras alcanzar la máxima puntuación en el gran duelo

Seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Justo de Castro visitan 'Agárrate al sillón'

Justo de Castro sigue agarrado al sillón y hace récord superando la gran barrera de los 60.000 euros de bote acumulado

Compartir







Eugeni Alemany da la bienvenida a un nuevo y divertido programa de 'Agárrate al sillón'. Seis intrépidos concursantes visitan el concurso para intentar vencer al campeón hasta el momento, Justo de Castro, que ya lleva acumuladas 13 victorias y 60.300 euros.

El primer participante en entrar ha sido Agustí, es figurante y su único objetivo es hacerse con el sillón. Luego conocíamos a Rocío, una concursante que ha luchado hasta aprobar una oposición y ahora quiere el sillón. A continuación, descubríamos a Dani, un maestro de primaria que viene a enseñarnos cómo se gana a la primera el sillón.

Acto seguido, entraba Miriam, es controladora aérea y espera tener todas las respuestas igual de controladas. Después aparecía Adolfina, modista, escritora y de Cuenca. Por último, descubríamos a Edgar, que es creador de contenido, ¿podrá monetizar el sillón?.

Los concursantes peleaban por conseguir más puntos durante las preguntas del programa y solo dos llegaban a la recta final. Dani y Agustí eran los que más puntos acumulaban, se enfrentaban en la recta final, respondiendo preguntas en 60 segundos y Agustí era finalmente el vencedor.

Con esta victoria, Agustí accedía al duelo final con el campeón del programa, Justo de Castro. El líder de 'Agárrate al sillón' elegía preguntas de Alfred Hitchcock y arrasaba, logrando alcanzar la máxima puntuación de 30 puntos y siendo así imbatible frente a su contrincante Agustí. El líder del programa admitía que "gracias a su padre" era un experto y conocía todo del famoso director de cine.