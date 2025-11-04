Seis nuevos concursantes dispuestos a todo visitan 'Agárrate al sillón' con ganas de ganar dinero y vencer a Justo de Castro, campeón del programa

Eugeni Alemany alucina y se queda impactado con la altura de un concursante: "Eres un dron policial"

'Agárrate al sillón' reparte dinero cada tarde en Telecinco junto a Eugeni Alemany y da la bienvenida a seis nuevos concursantes. Entre todos los participantes, solo el que consiga más puntuación, podrá acceder al duelo final contra Justo de Castro, campeón del programa, para conseguir el preciado sillón. El recién estrenado concursante acumula ya un bote de 49.900 euros.

José Antonio ha sido el primer concursante en entrar, un murciano sin acento que si gana el premio se irá contento. Luego conocíamos a la malagueña Nuria, una administrativa que sueña con ser una diva del teatro musical. Después aparecía a Marc, estudiante y gamer catalán que solo quiere ganar.

Acto seguido, descubríamos a Irene, apasionada del baile y amante de las ferias, busca quitarle el sitio al campeón. Después salía María, una concursante con dos sueños: ser una chica Almodóvar y quedarse con el sillón. Por último, entraba Ernesto, un chico divertido que provoca las risas en cualquier lugar.

Durante el turno de Marc, Eugeni Alemany preguntaba al concursante si recordaba su primer beso y éste le respondía: "Sí, tendría como 12 años". El presentador y el público de 'Agárrate al sillón' se sorprendía por lo joven que era y preguntaba más detalles de ese primer beso: "Estábamos en la plaza del pueblo y no me gustaba mucho, pero quería besarme. No voy a dar más detalles que mi abuela ve este programa", apuntaba entre risas.

Eugeni Alemany aprovechaba la confesión del concursante y recordaba cuándo fue su primer beso: "Yo creo que acababa de cumplir 15 años, yo siempre llego tarde a todo".