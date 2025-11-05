'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Justo de Castro

Eugeni Alemany confiesa la edad con la que se dio su primer beso en 'Agárrate al sillón': "Yo siempre llego tarde a todo"

Justo regresa una tarde más a 'Agárrate al sillón' como campeón para seguir acumulando dinero y cumplir su sueño, hacer un gran viaje a la Antártida con sus hijos mellizos. Eugeni Alemany le saluda y presenta a los seis nuevos concursantes que lucharán por arrebatarle el sillón. El líder del programa ya acumula un bote de 54.600 euros.

El primer participante en entrar ha sido Javier, la medicina es su profesión y ser pintor es su pasión. Luego conocíamos a Mayca, es auxiliar dental y visita el programa en busca en un hueco en el sillón. A continuación, descubríamos a Sergio, quiere ser policía y quitarle al campeón su puesto.

Acto seguido, entraba Nieves, una reina del ajedrez, que viene dispuesta a hacer jaque mate a Justo de Castro . Después aparecía Enrique, un profesional del marketing que lee más de 50 libros al año. Por último, descubríamos a Paula, viene directa a por el sillón y se confiesa una friki de Eurovisión.

Tras las preguntas individuales Paula y Enrique en los concursantes que acumulaban una mayor puntuación y pasaban a la nueva sección del programa, la recta final, en la que dos de los concursantes luchan por acceder al duelo final en tan solo 60 segundos. Enrique era el concursante que más puntos conseguía y esto le permitía acceder al duelo final con Justo.

Tras responder a las preguntas, Justo arrasaba en puntos alcanzando 24 puntos frente a los 18 logrados por Enrique. Justo aseguraba así su puesto como campeón y superaba la increíble barrera de los 60.000 euros logrados en tan solo 13 victorias.