Justo de Castro continúa imbatible tras un demoledor duelo final: "Es más fácil desde casa"

Justo de Castro y Santi se han enfrentado al duelo final que ha acabado con el campeón sumando 900 euros a su bote

Justo de Castro sigue imparable. El concursante de 'Agárrate al sillón' sigue una semana más en el sillón rojo y lo hace tras un duelo final de infarto que le acerca un poco más al sueño que le trajo al programa: hacer un gran viaje a la Antártida con sus hijos mellizos.

Tras presentar a los seis nuevos aspirantes, comienza el juego y solo uno de ellos logra llegar al final de la tanda. Santi era el concursante que más puntos conseguía y esto le permitía acceder al duelo final con Justo.

Tras responder a seis preguntas sobre el gran Mozart, llegaba el momento de Justo y este arrasaba una vez más alcanzando 23 puntos frente a los 3 logrados por Santi. Justo reafirmaba así un día más su puesto como campeón sumando 900 euros a su bote.