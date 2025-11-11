Ana Rosa defiende la inocencia de Andrés Iniesta: "Estoy segura de que no tiene nada que ver"

La fiscalía peruana investiga a Andrés Iniesta por una presunta estafa de 600.000 dólares vinculada a su empresa de entretenimiento.

El juez envía a prisión provisional por presunta estafa piramidal a Álvaro Romillo, el empresario que dio 100.000 euros a Alvise Pérez

Compartir







Andrés Iniesta vuelve hoy a los titulares, pero no por nada relacionado con el fútbol, sino por un motivo muy diferente: la fiscalía peruana le investiga por una presunta estafa de más de 600.000 dólares. El supuesto fraude gira en torno a su empresa de entretenimiento y su filial en Sudáfrica. Según la denuncia, el nombre y la imagen del jugador se habrían utilizado como garantía para atraer inversiones destinadas a conciertos y partidos de fútbol que nunca se celebraron. Entre ellos, figuraban un partido de leyendas entre Perú y España, un festival de pop o un amistoso internacional. De todos esos eventos, solo uno llegó a realizarse, y acabó en desastre económico. Los denunciantes aseguran que el prestigio de Iniesta fue el gancho y que el dinero terminó desapareciendo. El exfutbolista lo niega todo, habla de informaciones “malintencionadas” y confía en que la justicia peruana aclare la situación.

Ana Rosa Quintana no ha dudado en reaccionar a la noticia: “Yo me voy a hacer un Pedro Sánchez: estoy segura de que Iniesta no tiene absolutamente nada que ver. Como mucho, habrán utilizado su imagen. Aunque yo no voy a influir en nada, Pedro Sánchez sí que puede influir de alguna manera, pero no debe hacerlo como presidente del Gobierno”.

Iván Petrozzi: "Nosotros firmamos un contrato de asociación y participación"

'El programa de Ana Rosa' ha hablado con Iván Petrozzi, víctima de la presunta estafa de Iniesta: "En el año 2023, Andrés Iniesta públicamente anunció la creación de la empresa Never Say Never Sudamérica. Nosotros firmamos un contrato de asociación y participación en julio de 2023, por el cual nosotros aportábamos financiamiento a los eventos. La inversión se hacía por evento, pero en total fueron 600.000 dólares de fondos que fueron utilizados para diferentes actividades".

Petrozzi da más detalles de la presunta estafa: "La empresa de Perú era una subsidiaria, totalmente controlada por la empresa matriz. Nosotros, al no recibir respuesta de la empresa, enviamos un burofax a través de nuestros abogados y no obtuvimos respuesta, por lo que nuestros abogados analizaron todo y lo trasladaron a la fiscalía".