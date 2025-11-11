Logo de telecincotelecinco
Logo de El programa de Ana RosaEl programa de Ana Rosa
Accidente Cayetano Rivera

La reacción de Blanca Romero al accidente de Cayetano Rivera: "¿Pero él está vivo?"

La reacción de Blanca Romero al accidente de Cayetano Rivera: "¿Pero él está vivo?"
La reacción de las ex de Cayetano, en 'El programa de Ana Rosa'Telecinco.es
Compartir

Cayetano Rivera Ordóñez sufrió un accidente de tráfico la noche del pasado 9 de noviembre. Supuestamente, habría perdido el control del vehículo y terminó estrellándolo contra una palmera en una rotonda. El impacto hizo que la palmera se partiera y cayera al suelo. Tras el accidente, surgieron varias hipótesis sobre si el torero habría bebido antes de conducir y si se dio a la fuga tras el incidente.

Las dos exmujeres de Cayetano, Eva González y Blanca Romero, han sido preguntadas por el accidente de su exmarido. Blanca Romero se mostró sorprendida al no saber nada de lo ocurrido: "Lo siento, no sé nada. ¿Pero él está vivo? Pobre palmera".

PUEDE INTERESARTE

Por su parte, Eva González prefirió no opinar sobre el accidente: "Yo es que no tengo ninguna opinión. Me dedico a trabajar, a cuidar de mi hijo y es a lo que voy ahora".

Fran Rivera, sobre el accidente de su hermano: "Lo importante es que no ha pasado nada y que no ha habido daños a nadie"

El que sí reaccionó al accidente fue su hermano, Fran Rivera, quien lo describió como un susto: "Gracias a Dios no ha pasado nada grave". El maestro ha recalcado de nuevo que "lo importante es que no ha pasado nada y que no ha habido daños a nadie".

PUEDE INTERESARTE
La primera reacción de Fran tras el accidente de su hermano Cayetano Rivera: "Lo importante es que está bien"
La primera reacción de Fran tras el accidente de su hermano Cayetano Rivera: "Lo importante es que está bien"
Temas