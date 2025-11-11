La reacción de Blanca Romero al accidente de Cayetano Rivera: "¿Pero él está vivo?"

El torero perdió el control de su coche y chocó contra una palmera en una rotonda.

Abogado de Cayetano Rivera, tras su accidente contra una palmera: "No estaba ebrio. Apartarse 20 metros no es una fuga"

Compartir







Cayetano Rivera Ordóñez sufrió un accidente de tráfico la noche del pasado 9 de noviembre. Supuestamente, habría perdido el control del vehículo y terminó estrellándolo contra una palmera en una rotonda. El impacto hizo que la palmera se partiera y cayera al suelo. Tras el accidente, surgieron varias hipótesis sobre si el torero habría bebido antes de conducir y si se dio a la fuga tras el incidente.

Las dos exmujeres de Cayetano, Eva González y Blanca Romero, han sido preguntadas por el accidente de su exmarido. Blanca Romero se mostró sorprendida al no saber nada de lo ocurrido: "Lo siento, no sé nada. ¿Pero él está vivo? Pobre palmera".

Por su parte, Eva González prefirió no opinar sobre el accidente: "Yo es que no tengo ninguna opinión. Me dedico a trabajar, a cuidar de mi hijo y es a lo que voy ahora".

Fran Rivera, sobre el accidente de su hermano: "Lo importante es que no ha pasado nada y que no ha habido daños a nadie"

El que sí reaccionó al accidente fue su hermano, Fran Rivera, quien lo describió como un susto: "Gracias a Dios no ha pasado nada grave". El maestro ha recalcado de nuevo que "lo importante es que no ha pasado nada y que no ha habido daños a nadie".