Logo de telecincotelecinco
Logo de El diario de JorgeEl diario de Jorge
Testimonios

Conmueve a ‘El diario de Jorge’ al relatar la muerte de su hijo con 10 años: un accidente de moto en el que conducía su padre

Conmueve a ‘El diario de Jorge’ al relatar la pérdida de su hijo con 10 años: un accidente de moto en el que conducía su padre
Carmen charla con Jorge Javier en 'El diario de Jorge'Redacción digital Telecinco
Compartir

En una de las entregas más emocionantes de ‘El diario de Jorge’, Carmen se sentaba frente a Jorge Javier Vázquez para contar una historia que heló el corazón del público. Antes de reencontrarse con su hija, la protagonista quiso abrirse en canal y compartir el capítulo más duro de su vida: la pérdida de su hijo de apenas diez años en un trágico accidente de tráfico.

Con la voz entrecortada, Carmen recordaba aquel 1 de abril que marcó su existencia. “Lo vi por última vez a las doce y cuarto. Le hice una foto con el traje de comunión. Dos horas después me llamaron para decirme que su padre había tenido un accidente… y que no sabían nada del niño”, relataba con entereza. Minutos después, una pareja de guardias civiles le confirmó la peor noticia: su hijo había fallecido.

PUEDE INTERESARTE

Visiblemente emocionada, Carmen compartió con Jorge cómo aquel suceso destrozó su vida y su familia. Durante años, confesó, vivió anestesiada por los tranquilizantes y la tristeza, incapaz de atender emocionalmente a su otra hija, Claudia, que entonces tenía ocho años.

“Ella perdió a su hermano y a su padre, pero también a su madre. Yo me bajé del mundo”, admitía con honestidad. Con el paso del tiempo, madre e hija lograron reencontrarse, aunque la adolescencia de Claudia estuvo marcada por el dolor y los reproches. “En una discusión me llegó a decir: ‘Me tenía que haber muerto yo’”, contaba Carmen con el alma rota.

PUEDE INTERESARTE

Una sorpresa que cura heridas

Carmen se reencuentra con su hija: una sorpresa que cura heridas
Carmen se reencuentra con su hija: una sorpresa que cura heridas

Tras recordar su historia, Jorge le anunciaba a Carmen que alguien muy especial había estado escuchando sus palabras. Claudia entraba en el plató entre lágrimas para abrazar a su madre en un momento que emocionó a todos los presentes.

Tu felicidad depende de la mía, y la mía de la tuya. A pesar de todo, te quiero con locura”, le decía Carmen mirando a su hija.

Claudia, visiblemente emocionada, respondía con una gran madurez: “Solo puedo darle las gracias. Entiendo su dolor y quiero que sea feliz. Se lo merece”.

Temas