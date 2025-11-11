Dos amigos enfrentados por un pacto roto se reencuentran en ‘El diario de Jorge’: “No voy a mendigar cariño”
Iván traicionó la promesa que había hecho con su mejor amigo, Cristian, por una chica: tres años después, busca recuperar su amistad
Iván acudía a ‘El diario de Jorge’ con una intención clara: reconstruir la amistad con su antiguo mejor amigo, Cristian, tras tres años sin hablarse. Su relación se rompió por un motivo tan clásico como doloroso: una chica.
Ambos habían hecho un pacto: ninguno de los dos se involucraría sentimentalmente con ella. Pero Iván incumplió el acuerdo, se dejó llevar y acabó besándose con la joven mientras Cristian estaba fuera del pueblo. “Me lie con ella… y al día siguiente me arrepentí”, confesaba, visiblemente nervioso.
Una fuerte discusión que casi acaba a golpes
El presentador, Jorge Javier Vázquez, no tardó en señalar la gravedad del gesto: “Eso no se hace a un amigo”. Iván explicó que no se atrevió a contarlo y que fue la propia chica quien, por despecho, le reveló la verdad a Cristian.
Aquel descubrimiento provocó una fuerte discusión entre ambos, que estuvo a punto de acabar a golpes. “Si no nos separan, llegamos a las manos”, reconocía Iván. Desde entonces, no volvieron a hablarse.
El reencuentro en plató fue tenso desde el primer segundo. Cristian, con gesto serio, escuchaba las disculpas de su antiguo amigo, pero no lo ponía fácil: “Si tan colegas éramos, ¿por qué hacerme eso?”. Iván, arrepentido, insistía: “Teníamos quince años y no lo pensé en el momento”.
Aunque las heridas no parecen del todo cerradas, Cristian dejó entrever la posibilidad de darle una segunda y última oportunidad a su amigo: “Si la otra vez no llegamos a las manos, esta puede ser… pero si vuelve a pasar, ya no hay más”.