El conflicto entre las examigas se originó por culpa de la expareja de Irene, quien se quedó dormido en casa de Tamara

Se lleva una gran decepción cuando su expareja evita reconocer el verdadero problema de su relación: las mentiras y las apuestas deportivas

Irene y Tamara han protagonizado un tenso desencuentro en 'El diario de Jorge'. La segunda había traído a su examiga al programa de Telecinco para que aclarar el motivo de la ruptura de amistad con la otra, pero su idea no ha podido fructiferar.

Tamara relataba que quería saber qué pasó en su conflicto con Irene, una íntima amiga suya de toda la vida. Dice que hace 2 años que no sabe nada de ella porque la bloqueó tras un episodio que hizo saltar la relación por los aires. "Se quedó su ex dormido en mi casa viendo una película con todos los niños", relata.

La expareja de Irene es amigo actualmente de Tamara, ya que viven muy cerca y sus hijos son amigos. Aquella noche quedaron para ver un partido de fútbol en su casa y, sin darse cuenta, se quedó dormido en el sofá -cuenta que estaban una y otro en cada esquina, separados por la hija de Tamara-.

La mediación de Jorge Javier en el conflicto entre las examigas

Después de esto, Irene tiene claro que no quiere volver a tener ningún tipo de contacto con la que fue su amiga. La invitada ha llegado al plató del programa sin saber quién la había traído hasta aquí. En cuanto ha descubierto que se trataba de Irene, Tamara ha mostrado su inquietud y pretendía marcharse en directo, aunque Jorge Javier Vázquez le ha intentado convencer para que al menos conociese la versión de su examiga.

"Lo siento pero no, me voy. Ahora mismo no es mi amiga", lanzaba en directo. Tamara se abría y compartía su nerviosismo. "No quiero saber nada de esta persona", asegura. Irene se encontraba mientras tanto en una salita. El presentador se ha acercado hasta allí para intentar profundizar en su conflicto.

"Vengo a decirle que me fastidió que desconfiase de mí y que a ver si podíamos tener una oportunidad de ser las amigas que éramos", comenta Irene. Tamara, al regresar Jorge Javier, le comentaba que su opinión era la misma. "Hayan hecho algo o no, a mí no me parece adecuado", dice refiriéndose a la historia con su expareja.