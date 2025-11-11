Zalma llega a ‘El diario de Jorge’ dispuesta a darle otra oportunidad a Tomás y le ofrecía las llaves de su casa, pero con condiciones

Momento de máxima tensión este martes en ‘El diario de Jorge’. Zalma acudía al programa con un propósito claro: darle otra oportunidad a su expareja, Tomás, pero solo si demostraba haber cambiado.

En un mensaje previo a su aparición en plató, la joven le dejaba las llaves de su casa con una advertencia: “Si quieres estas llaves, tienes que cambiar”.

Tomás, que desconocía quién se escondía tras aquel mensaje, se mostró arrepentido y aseguró haber “aprendido de los errores”. Pero cuando Zalma entró en el plató, el ambiente cambió por completo. “Tenemos dos versiones diferentes de la realidad”, le reprochó ella, dejando claro que las mentiras seguían marcando su relación.

El enfrentamiento entre ambos fue subiendo de tono cuando Zalma le recordó los verdaderos motivos de su última ruptura. “¿Solo porque dijiste que no ibas a salir y saliste? ¿O por algo más?”, insistió ella.

Finalmente, Tomás reconoció con vergüenza que había ocultado parte de la verdad, evitando contar en televisión su problema con las apuestas deportivas, una situación que, según Zalma, ha afectado tanto a su relación como a su estabilidad económica.

“Me da vergüenza contarlo delante de toda España”, admitía Tomás, mientras Zalma, visiblemente decepcionada, respondía: “Si venís acá, es a decir la verdad. Si seguís disfrazando las cosas, seguís mintiendo”.

Unas llaves que simbolizan una segunda oportunidad

El gesto de Zalma, que acudía con las llaves de su casa en la mano, representaba un intento por reconstruir un proyecto común. Sin embargo, tras escuchar las evasivas de Tomás, su decepción fue evidente: “No me arrepiento de venir, pero me decepciona”.

El programa cerró el encuentro dejando en el aire la incógnita sobre el futuro de la pareja. Jorge Javier Vázquez, testigo directo del tenso momento, resumía la situación con su habitual sinceridad: “Yo creo que no lo tienen muy claro, pero seguiremos indagando en la historia”.