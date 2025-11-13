Una vez se montó en la ambulancia tras tener un parto doméstico, Cristina no volvió a ver a su hijo: Aquí los datos para encontrarlo

Cristina llega a 'El diario de Jorge' con el objetivo de utilizar el programa de altavoz para su dura historia. Con 17 años se puso de parto inesperadamente en su casa pues las contracciones vinieron de repente, impidiéndole llegar al hospital: "Salió llorando y demostró tener una fortaleza increíble".

En ese momento, la invitada estaba sola sin teléfono y tenía a su cargo a otra hija de tan solo 15 meses por lo que tomó una decisión: "Tenía que separarme de mi hijo para pedir ayuda. Entonces le corté el cordón umbilical, se lo anudé con hilo de coser y lo envolví con una toalla encima de la cama para salir y pedir auxilio".

El médico de guardia del ambulatorio vio que su hijo estaba vivo y le puso oxígeno y una plancha de algodón antes de avisar a la ambulancia, transporte que les llevó al hospital más cercano: el San Carlos, en Madrid. "No volví a ver jamás a mi hijo ni vivo, ni muerto", asegura.

Y es que los sanitarios metieron en la parte de atrás del vehículo a Cristina, quien todavía no había expulsado la placenta y no se había anudado su extremo, lugar desde el cual oía a su bebé situado en el asiento del copiloto con oxígeno.

Está convencida de que es un niño robado porque a su llegada a urgencias le estuvieron preguntando lo que había sucedido, creyendo que era por curiosidad o por mantenerla despierta. Sin embargo, "cuando ocurrió sabía que lo que hicieron no era normal. Me sacaron toda la información", comenta.

Les pidió que cuando terminaran con ella le trajesen o le llevasen a ver a su hijo pero, a la quinta vez que lo solicitó, una de ellas le comunicó que había fallecido. "Mi cabeza y mi corazón desde ese momento me dijeron que no sabían lo que habían hecho con mi hijo pero mi hijo no había muerto", se abre con Jorge Javier.

De hecho, cuando vio a su pareja y sus padres con ellas, la sanitaria tuvo una actitud rara: "Directamente les echó, que tenía que descansar y tranquilizarme, cosa totalmente ilógica".

Los datos para buscar al niño robado de Cristina

Mirando a cámara, Cristina informa de todos los datos que debe saber la audiencia por si alguien se diese por aludido. "Mi hijo nació sietemesino de parto domiciliario pero, como nos llevaron a los dos de urgencia al Clínico San Carlos, pues figurará como nacido allí. Ocurrieron los hechos el 14 de mayo de 1984. Por todos estos años de lucha quiero decir que la mayoría los reconocían como biológicos. Entonces, algún hombre hoy día que haya nacido entre el 14 de mayo y el 20 de mayo que supuestamente lo enterraron, que los domingos no se enterraba, puede ser mi hijo. Si no se parece a sus padres, tiene dudas, es hijo único o sus padres lo tuvieron de muy mayor, se puede hacer ante la duda el ADN y salir de dudas".