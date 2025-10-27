Antes de la prueba genética ambas aseguran que mantendrán un vínculo inquebrantable sea cual sea el resultado

Cuando un familiar protege a otro de los 'bullies': Daniel agradece a su hermano su apoyo incondicional mientras sufría acoso escolar

Compartir







El caso de Pepi y Fátima ha mantenido en vilo a los espectadores de ‘El diario de Jorge’ durante varias semanas. Pepi lleva 50 años buscando a su bebé robado, mientras que Fátima ha crecido con la sospecha de que fue arrebatada de su madre biológica al nacer.

Ambas se conocieron a través de una asociación de niños robados y, tras descubrir varias coincidencias en sus historias, decidieron someterse a una prueba de ADN con el apoyo del programa.

El pasado martes, las dos mujeres se reencontraban por primera vez en persona en el plató, protagonizando uno de los momentos más conmovedores de la temporada. Hoy, 'El diario de Jorge' ha emitido la esperada resolución del análisis genético, en un ambiente cargado de emoción, nervios y esperanza.

Un resultado que rompe corazones

Por motivos de salud, Pepi no pudo desplazarse al plató y siguió la emisión desde su casa, acompañada de su marido, Pepe, quien quiso estar a su lado en un momento tan importante. En el plató estaban Fátima, su hija Soraya y Sara, la hija biológica de Pepi, que podría haber sido su hermana.

El presentador Jorge Javier Vázquez anunció que el resultado era concluyente y no dejaba lugar a dudas: “El test de ADN determina que Fátima no es hija de Pepi.”

La noticia dejó en shock a todos los presentes. Fátima, Pepi y sus familias no pudieron contener las lágrimas. “No pasa nada, porque para mí seguirán siendo de la familia”, dijo Pepi, emocionada.

“La búsqueda no termina aquí”

Pese al resultado negativo, el programa quiso dejar claro que la historia no termina aquí. ‘El diario de Jorge’ se comprometió públicamente a seguir ayudando a Pepi en su búsqueda.

“Habéis encontrado una familia, aunque no sea la biológica”, dijo Jorge Javier, despidiendo a los protagonistas con un mensaje esperanzador. Pepi, entre lágrimas, lo confirmó: “Si podéis seguir buscando, aquí estamos. La búsqueda continúa”.