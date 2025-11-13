Logo de telecincotelecinco
Reche consigue que Fátima recupere la ilusión en una cita sin cámaras: ''Estoy más animada y con expectativas''
Reche sigue al pie del cañón intentando conquistar a Fátima en 'El loco amor', el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity. Esta vez, Fátima y Reche han tenido una cita sin cámaras y ella ha explicado que ''no esperaba que fuese tan bien''.

Fátima cuenta que ha recuperado la ilusión gracias a la cita: ''Estoy un poco más animada y con un poco de expectativas a ver qué me va entrando'', y sigue: ''Voy un poco conforme pasan las cosas, no llevo nada premeditado'', e indica que tiene ganas de que entren conquistadores nuevos.

Reche, también está muy ilusionado tras la cita: ''Yo no quiero que abandone porque ayer nos pudimos conocer un poco más, estuvimos muy a gusto''. ''Ayer tuve la cita contigo, sin cámaras, vi cómo eres y estoy más animada en ese aspecto'', le dice Fátima a su conquistador.

La cita sensual de Reche y Fátima

A solas en una habitación, Reche y Fátima disfrutan de una cita sensual en la que ella le prepara un juego con dados para ''animar el asunto''. Los dos empiezan a jugar y a ella le toca soplarle el abdomen al conquistador, que bromea: ''Placer absoluto, intenso'', y ella estalla en carcajadas.

Cuando le llega el turno a Reche intenta trucar los dados y consigue que le toque darle un beso en el cuello a Fátima, y el ambiente empieza a subir de temperatura, tanto que ninguno de los dos puede aguantar y se besan apasionadamente, todo ante la atenta mirada del resto de conquistadores que ven las imágenes desde el plató.

Tras el apasionado momento, ella le lanza la gran pregunta: ''¿Qué te parece que tengamos un ratito sin cámaras? Para ver cómo te desenvuelves sin cámaras, cómo eres, conocerte y poquito más ¿Te apetece?'', y él acepta, con muchas ganas: ''Pues sí, la verdad que me apetece desde hace demasiado tiempo'', y cierran la puerta a las cámaras de 'El loco amor'.

