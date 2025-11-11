telecinco.es 11 NOV 2025 - 14:26h.

Marta se ha sometido a 'la máquina de la sinceridad' y ha explicado qué ocurrió con Marc Kitus en su cita íntima

La 'máquina de las sinceridad' destapa la gran mentira de Marta: "La respuesta es falsa"

Tal y como prometió hace unos días en 'El loco amor', el dating show que puedes seguir de lunes a viernes en Mediaset Infinity a partir de las 14:00, Marta se ha puesto los cables de la máquina de la sinceridad para responder si es cierta la confidencia que surgió sobre ella hace unos días en el programa.

Pero eso no es todo. Además de aclarar si tuvo o no una noche de amor con una de sus amigas, también hemos podido conocer qué ocurrió con Marc Kitus cuando las cámaras dejaron de grabar su cita íntima. ¿Qué hicieron cuando no había testigos? ¿Se dejaron llevar por la pasión? La respuesta ha quedado al descubierto en el programa.

Qué ocurrió realmente entre Marc Kitus y Marta en la cita íntima

La atracción entre Marc Kitus y Marta es evidente desde el principio y, nada más llegar al set de ‘El loco amor’, se convirtió en una de sus conquistadoras favoritas. Hay recordar que han tenido varias citas a lo largo de la experiencia, pero nadie sabía qué ocurrió realmente en una de las últimas.

El inconquistable y la estudiante de enfermería disfrutaron de una cita íntima, completamente a solas y sin ninguna cámara indiscreta que pudiera ser testigo de su complicidad. Por eso, hasta ahora, solo ellos conocían lo que había pasado entre ambos.

Mientras los cables de la máquina de la sinceridad medían sus pulsaciones, Marta no dudó en responder a una pregunta muy directa: “¿Hubo algo más que besos en la cita íntima con Marc?”. Ella aseguró que no, pero Adriana, la experta en el detector, no tardó en descubrir que mentía.

Tras la revelación, a los protagonistas de ese encuentro subido de tono no les quedó más remedio que confesar la verdad. ¿Qué fue realmente lo que sucedió? Si quieres descubrirlo, no dudes en darle al play en el vídeo que encabeza esta noticia. ¡Te vas a quedar de piedra!

