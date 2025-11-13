telecinco.es 13 NOV 2025 - 14:00h.

Fátima niega que sucediese algo, pero al ver las pruebas lo explica todo

Reche consigue que Fátima recupere la ilusión en una cita sin cámaras: ''Estoy más animada y con expectativas''

Fátima y Reche han disfrutado de una cita sensual y sin cámaras que ha hecho que la soltera inconquistable recupere la ilusión en 'El loco amor', el dating show que puedes seguir de lunes a viernes en Mediaset Infinity a partir de las 14:00. Pero ¿qué ocurrió entre ellos sin las cámaras delante? Oriana Marzoli tiene las pruebas que demuestran que hubo algo más que una conversación.

Oriana le pregunta a Fátima ''si llegaron a tercera base'', pero ella niega que haya pasado algo más entre ellos, y ante su negativa, la colaboradora procede a enseñar las pruebas de su móvil. ''Yo estoy muy tranquila'', afirma la soltera inconquistable, pero Oriana cree que no debería estarlo: ''No deberías''.

Sebastián Gallego no puede cerrar la boca del asombro al ver la fotografía que Oriana le enseña: ''Esto es más fuerte que Popeye'', y ambos empiezan a enseñar las pruebas al resto de los conquistadores, y Álex reacciona sorprendido: ''Creo que has mentido'', acusa a Fátima''.

Pero Fátima piensa y descubre qué aparece en la foto: ''Es un preservativo. No hay nada. Puedes hacer otras cosas, sabía que ibais a sacar esto'', explica la soltera y niega que hayan mantenido relaciones sexuales durante la cita sin cámaras, pero sí que cuenta que ocurrieron ''otras cosas''.

Después de hacer estallar la 'bomba', Oriana reacciona a la explicación de Fátima: ''Para mi es más fuerte eso que incluso el mismo acto'', y sigue: ''Hay que tener mucha conexión, me da un asco, yo me voy en vómito''. Dale al play al vídeo y descubre qué ocurrió en realidad en la cita sin cámaras entre Fátima y Reche.

Así fue la cita sensual de Fátima y Reche