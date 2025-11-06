Reche abandona el set de ‘El loco amor’ al saber que Álex vuelve a ser conquistador de Fátima

telecinco.es 06 NOV 2025 - 14:00h.

Álex pide perdón de rodillas a Fátima: “Has vuelto a despertar algo en mí”

Fátima da una cita de conflicto a Álex tras su regreso a ‘El loco amor’: “Necesito zanjar este asunto”

A Reche no le gustó que Fátima dejara que Álex regresara al programa y al saber que le volvía a sentar de conquistador, ha estallado y se ha marchado del set de grabación porque estaba muy enfadado y no se quería arrepentir de sus palabras. Al verle salir, Fátima no ha dudado en ir detrás para intentar tranquilizarle.

“No me fío de él, pero tampoco me fío de ti”, es casi siempre la respuesta que Fátima le da a Reche cuando el conquistador le demuestra su enfado al verle caer de nuevo en lo que él considera que son las mentiras de Álex. El conquistador estaba convencido de que la soltera inconquistable jamás perdonaría que Álex se hubiera acostado con su exnovia mientras la estaba conquistando, pero se ha equivocado.

Tras una cita de conflicto y un bonito mensaje privado, Fátima ha decidido que Álex no podía seguir en el suelo y que se merecía una oportunidad. Reche no entendía nada y al ver que cada vez que intenta explicarse, le recuerdan que él se fue a un local de intercambio de parejas a tomarse una copa en toalla y que nadie sabe si hizo o no algo con alguna chica, ha decidido abandonar el set de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity.

Antes de que Reche abandonar el set y Fátima fuera tras él, hemos visto cómo Álex le pedía perdón a Fátima en una cita en la que ha querido que supiera que sus sentimientos eran reales: “Has vuelto a despertar algo en mí”.

Además, le soltera inconquistable ha confesado que Álex le había vuelto a escribir un mensaje privado que nos ha leído en directo y que le había gustado mucho. El conquistador parece estar dispuesto a todo y no ha dudado en pedirle perdón en el set: “De rodilla o como haga falta”. No te pierdas el momento en el vídeo principal.

Fátima, intenta convencer a Reche de su decisión: “No es igual que en la calle”

Fátima y Reche han vivido una cita de conflicto en directo, en la que ella ha intentado explicarle al conquistador que si lo de Álex hubiera sucedido en la calle no lo perdonaría, pero que en el programa las cosas eran diferentes y que con ella llevaba solo dos citas cuando Álex llamó a su novia de madrugada y con unas cuantas copas con misterio de más.