Avance | Sara Sálamo aterriza en 'La Agencia' para ocupar una importante misión
Sara Sálamo ha llegado a 'La Agencia', la nueva serie de Telecinco rodeada de actores de primer nivel como Manuela Velasco o Javier Gutiérrez, con la importante labor de dirigir a una pareja de policías. Eso sí, con una condición: "diferente sueldo".
Este requisito ha porovocado un cisma en el próximo capítulo de la serie. Además, el jefe de la agencia de representación anuncia una situación límite: "estoy arruinado, no me queda otro remedio que vender la agencia".