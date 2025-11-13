Avance | Sara Sálamo aterriza en 'La Agencia' para ocupar una importante misión

Telecinco.es Madrid, 13 NOV 2025 - 01:10h.

La actriz aterriza en la serie de Telecinco para ocupar una importante labor como policía

Sara Sálamo ha llegado a 'La Agencia', la nueva serie de Telecinco rodeada de actores de primer nivel como Manuela Velasco o Javier Gutiérrez, con la importante labor de dirigir a una pareja de policías. Eso sí, con una condición: "diferente sueldo".

Este requisito ha porovocado un cisma en el próximo capítulo de la serie. Además, el jefe de la agencia de representación anuncia una situación límite: "estoy arruinado, no me queda otro remedio que vender la agencia".