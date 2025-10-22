Los protagonistas de ‘La Agencia’ se convierten en sus propios representantes y demuestran que, además de talento, tienen mucho sentido del humor cuando se trata de hablar de sí mismos

Además, Daniel Écija, sobre trabajar por primera vez con su hija: "Biográficamente es de las cosas que me quedarán"

El elenco de 'La Agencia' no solo comparte escenas llenas de humor y caos televisivo, también derrocha química cuando las cámaras se apagan. En pleno estreno de la nueva serie de Mediaset, los protagonistas —Carlos Bardem, Marta Hazas, Javier Gutiérrez, Manuela Velasco y Fiorella Faltoyano— demostraron que se entienden tan bien como sus personajes en la ficticia agencia de talentos Rebecca Talent.

Durante la promoción, les lanzamos una pregunta que podría hacer temblar a cualquiera del gremio: Si su personaje tuviera que venderlo a como actor o actriz… ¿Cómo lo haría? La idea no era casual. En 'La Agencia', la trama gira en torno al mundo de los representantes, la imagen pública y lo que hay detrás del brillo de las estrellas. Y, claro, ¿Quién mejor que los propios actores para ponerlo en práctica?

Algunos tiraron de humor; otros, de honestidad brutal. Javier Gutiérrez, por ejemplo, reconoció entre risas que "es muy mal vendedor", mientras Marta Hazas aprovechó para dejar claro que atraviesa "un momento inmejorable". Fiorella Faltoyano, con la elegancia que la caracteriza, resumió su filosofía de trabajo en una sola palabra: "cumplidora". Y entre todos, Carlos Bardem puso la nota más realista y divertida al definirse como "un actor magnífico y una bellísima persona".

Más allá de las bromas, el reto sirvió para descubrir cómo cada uno se ve a sí mismo en un sector donde el talento no siempre basta: también hay que saber venderse. Puedes ver sus respuestas —y comprobar quién se vendería mejor— en el vídeo que acompaña esta noticia. ¡Dale Play!

Javier Gutiérrez, y la llamada más importante que recibió de su representante: "Nunca la olvidaré"

La presencia en 'La Agencia' de un actor de la talla de Javier Gutiérrez, capaz de conectar tanto con el gran público como con el espectador más cinéfilo, refuerza esa apuesta por volver a situar la televisión en abierto en el centro de la conversación cultural. El reto no es menor, y Javier Gutiérrez lo sabe. El actor, dos veces ganador del Goya y referente indiscutible de la interpretación en España, reconoce que enganchar al espectador en abierto con un formato tan ambicioso exige oficio y autenticidad. Y justo eso es lo que promete su personaje, Gabi, un representante que rompe con el cliché del tiburón despiadado para reivindicar algo casi revolucionario en la industria: la humanidad. Dale Play y no te pierdas la entrevista completa.