Carlos Bardem, Marta Hazas, Manuela Velasco, Fiorella Faltoyano y Javier Gutiérrez reflexionan, entre risas y verdades, sobre los entresijos del mundo de la representación, ¡dale play!

Además, Daniel Écija desvela los secretos de la adaptación para que 'La Agencia' sea muy española: "Es algo muy nuestro"

'La Agencia', la nueva serie de Mediaset, se estrenó en septiembre y ha conseguido enganchar con su retrato ácido y divertido del universo actoral. Con un reparto estelar —Carlos Bardem, Marta Hazas, Fiorella Faltoyano, Javier Gutiérrez y Manuela Velasco—, la ficción se adentra en el día a día de 'Rebecca Talent', una agencia donde los egos, las emociones y los enredos profesionales son el pan de cada día.

Durante la promoción de la serie, el equipo dejó claro que el buen rollo entre ellos traspasa la pantalla. Y quizá por eso se animaron a responder sin filtros a una pregunta nada inocente y en exclusiva para esta web:

¿Qué es lo mejor y lo peor de lidiar con actores famosos?

Las respuestas fueron tan distintas como reveladoras. Fiorella Faltoyano tiró de ironía para hablar de lo difícil que puede ser convivir con los egos… incluidos los suyos. Javier Gutiérrez, más pragmático, reconoció que hay intérpretes que viven la profesión con una implicación casi obsesiva, mientras que otros ni se presentan al rodaje. Marta Hazas, en cambio, se quedó con el lado bonito: conocer y admirar de cerca a compañeros que inspiran, aunque también subrayó el peso de la responsabilidad que conlleva cuidar sus carreras.

Por su parte, Manuela Velasco habló de la pasión y la energía que mueve a los actores, capaz de contagiar… o de agotar. Y Carlos Bardem, que en la ficción cambia de lado para interpretar a un representante, confesó que el rodaje le hizo verse reflejado en más de una situación: "He escuchado cosas que yo mismo podría haber dicho a mi representante", bromeó.

Sin decirlo del todo, todos coincidieron en algo: trabajar entre egos, talento y emociones no es tarea fácil, pero es justo ahí donde está la magia. ¡Dale play!

Cadena de preguntas: de Carlos Bardem a Marta Hazas, el reparto de 'La Agencia' juega a entrevistarse

Cada vez que nos hemos acercado al reparto de esta serie hemos notado el buen rollo que hay entre ellos. Por eso, nos atrevimos a pedirles que se presten a un divertido formato de "preguntas encadenadas" que desvela curiosidades sobre sus personajes y reflexiones sobre el mundo de la interpretación.

La dinámica del juego resulta tan sencilla como entretenida: les pedimos a los actores y actrices que se pongan en la piel de un periodista. ¿El resultado? Un divertidísimo vídeo en el que cada actor formula una pregunta que debe responder su compañero de reparto, creando una cadena de cuestiones que van pasando de uno a otro. Gracias a sus preguntas hemos logrado conocer mejor tanto a los intérpretes como a los personajes que dan vida en esta ficción ambientada en el competitivo mundo de las agencias de representación de actores. Y por supuesto, que un vídeo lleno de risas. ¡Dale play para descubrir las preguntas que se hacen entre compañeros de elenco!