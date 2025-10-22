Les proponemos un reto muy divertido a los agentes de Rebbeca Talent: imaginar cómo "venderían" a dos leyendas de Hollywood como Brad Pitt y Penélope Cruz… y las respuestas fueron tan distintas como ellos

Pero fue Carlos Bardem quien dio el giro más inesperado: entre risas, nos contó que si pudiera representar a alguien, sería a su hermano Javier Bardem, ¡dale play!

En la serie 'La Agencia', los actores interpretan a representantes capaces de convertir el talento en fama y de lidiar con los egos más imprevisibles del panorama artístico. Pero esta vez los pusimos a prueba a su reparto con un reto distinto: imaginar que tienen que representar a Brad Pitt o a Penélope Cruz, dos de los nombres más deseados del cine mundial. ¿El resultado? Respuestas cargadas de humor, admiración y mucha personalidad.

Un juego muy de 'La Agencia'

La pregunta no es casual. En la serie, los personajes viven entre contratos, ruedas de prensa y crisis de imagen. Saber “vender” a un actor o actriz es casi un arte, y queríamos comprobar cómo reaccionarían sus intérpretes ante un desafío digno de Hollywood.

Así que se lo preguntamos a su flamante reparto: Manuela Velasco, Fiorella Faltoyano, Carlos Bardem, Javier Gutiérrez y Marta Hazas. Y aunque todos coinciden en que sería facilísimo "colocar" a dos mitos del cine como Brad y Penélope, cada uno lo haría a su manera. Algunos se dejan llevar por la emoción; otros sacan su faceta más analítica. Pero todos terminan mostrando que la frontera entre ficción y realidad, en 'La Agencia', es cada vez más difusa.

El toque familiar de Carlos Bardem

Uno de los momentos más comentados llega cuando Carlos Bardem responde con la naturalidad que lo caracteriza. Aunque reconoce su admiración por Brad Pitt, deja claro que si tuviera que elegir a un actor internacional para representar, escogería a su propio hermano, Javier Bardem. Una respuesta muy "de la casa", que mezcla humor, orgullo y una dosis de realidad: porque si hay alguien que sabe lo que cuesta construir una carrera sólida dentro y fuera de España, es un Bardem. Y eso, dicho por un Bardem, tiene aún más valor.

Hubo también quien definió a Penélope Cruz como la encarnación de la estrella trabajadora, quien no necesita presentación ni artificios para brillar. Otra actriz admitió que, si le tocara acompañar a Brad Pitt como representante, no se separaría de él ni un solo rodaje. Y también hubo quien, entre risas, se sinceró sobre lo que de verdad vende una estrella en 2025: el talento, sí, pero también la cercanía y la autenticidad. Porque, como dejan ver sus respuestas, detrás del glamour hay una lectura interesante: incluso las grandes leyendas necesitan un buen agente que sepa mantener los pies en la tierra.

Un contexto de cine

El debate llega justo cuando Brad Pitt vuelve a acaparar titulares por su nueva película sobre Fórmula 1, que promete ser una de las más esperadas de 2025. Y Penélope Cruz, por su parte, sigue rompiendo fronteras y sumando reconocimientos en el circuito internacional, consolidando su estatus como la actriz española más universal. Dos iconos que siguen marcando el paso en Hollywood… y que, según el reparto de 'La Agencia', serían los clientes más fáciles (y peligrosos) de representar.

Cada respuesta deja entrever cómo conciben el éxito, qué admiran en otros actores y qué valoran de verdad del oficio. Entre elogios, carcajadas y confesiones, los protagonistas de 'La Agencia' muestran que, aunque la serie hable de representación ficticia, todos entienden muy bien cómo se construye una estrella. Dale al play y descubre quién se dejaría conquistar por Brad Pitt, quién defendería a Penélope como nadie… y quién acabaría representando a su propio hermano.

Daniel Écija desvela los secretos de la adaptación para que 'La Agencia' sea muy española: "Es algo muy nuestro"

Daniel Écija desveló en exclusiva para esta web los secretos de 'La Agencia', la serie de Mediaset basada en la exitosa ficción francesa Call My Agent!. El productor asegura que no se trata de una copia literal, sino de una reinterpretación "muy española, muy del sur", centrada en las emociones y en los personajes.

Producida por Good Mood para Mediaset España y dirigida por David Molina Encinas, la serie cuenta con un reparto de lujo —Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco o Carlos Bardem, entre otros— y cameos de reconocidas celebridades que se interpretan a sí mismas. Écija subraya que el objetivo es crear una historia "con vida propia", capaz de emocionar al espectador y mostrar que las adaptaciones también pueden tener identidad propia. ¡Dale play!