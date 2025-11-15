Una profesora de primaria falla en sus respuestas y hace ganar a Justo de Castro 5.100 euros

Justo de Castro revalida su sillón de campeón y suma al bote 5.100 euros

Justo se enfrenta a un antiguo compañero de trabajo en un trepidante duelo en 'Agárrate al sillón'

Un día más, Justo de Castro partía como campeón del programa y así mismo ha acabado la noche del sábado. El concursante se enfrentaba al gran 'Duelo final' con Amparo, la aspirante que ha logrado llegar hasta el final.

En el panel de temas, Justo elegía para él 'Criaturas de los mares' y para su contrincante 'Una clase de escuela'. Justo de Castro era el primero en responder las seis preguntas de su temática acertando todas ellas y logrando 24 puntos.

Amparo, por su parte, respondía a las seis preguntas que el campeón le lanzaba tras escoger su temática y acertaba cinco de ellas logrando de esta manera 17 puntos, 17 puntos a 300 euros cada uno hacen un total de 5.100 euros que se van directos al bote del campeón.

Por lo tanto, Justo de Castro convalida su liderazgo y se mantiene en el sillón del campeón con un bote que asciende a 95.100 euros tras sumar los 5.100 del programa de hoy.