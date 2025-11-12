Justo se enfrenta a un antiguo compañero de trabajo en un trepidante duelo en ‘Agárrate al sillón’

El campeón se enfrenta a uno de sus rivales más complicados en el concurso presentado por Eugeni Alemany

Eugeni Alemany se marca un ‘Ghost’ con una concursante de ‘Agárrate al sillón’

Por sorpresa para todos, Justo de Castro se han reencontrado en el plató de ‘Agárrate al sillón’ con un antiguo compañero de trabajo y también ingeniero de energías renovables. Un compañero que ha resultado ser un rival muy complicado y con el ha llegado hasta la prueba final.

Eugeni Alemany ha presentado a Ramón en la prueba Ni idea y el concursante nos ha contado que era ingeniero industrial, pero que se dedicaba a la dirección de proyectos de energía renovable, algo muy parecido a lo que se dedica Justo de Castro, con quién coincidió en la misma empresa y oficina allá por el 2016. No trabajaban mano a mano, pero sí en la misma oficina. El presentador ha querido saber si en ese momento existía rivalidad entre ellos y los concursantes han bromeado al respecto.

Tras un programa lleno de rivalidad y conocimientos, Ramón ha conseguido llegar al duelo final con Justo de Castro y le ha puesto las cosas complicadas. El campeón ha sentido que existía la posibilidad de que su excolega profesional le ganara con un marcador 21 a 24. ¿Lo habrá conseguido? Recordemos que Justo de Castro lleva 19 programas ganados y un premio acumulado de 81.300€.