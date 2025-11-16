Justo de Castro, rozando los 100.000 euros de bote tras 24 programas invicto

El campeón de 'Agárrate al sillón' revalida su título y continúa al menos un programa más tras vencer a Lorena en el duelo final

Justo se enfrenta a un antiguo compañero de trabajo en un trepidante duelo en ‘Agárrate al sillón’

Compartir







Tras vencer el duelo contra Amparo, una profesora de primaria, en el programa del sábado, Justo de Castro llega a un nuevo 'Duelo final' frente a Lorena, y además con la opción de elegir tema tanto para él como para su oponente de entre los cuatro que ofrece el programa: 'Geografía española', 'Over the rainbow', 'La vida en rosa' y 'Escritos sagrados'.

Justo ha elegido para sí mismo la geografía española y la vida en rosa para su contrincante, un tema que Justo cree que este tema puede dársele bien a Lorena ya que es directora de teatro. Y Justo no se equivocaba.

La aspirante que lograba llegar hasta el duelo final del programa de este domingo lograba acertar cuatro de las seis preguntas del panel, frente a las seis que acertaba Justo haciéndose así con la victoria una semana más.

Gracias a los 14 puntos de Lorena, Justo de Castro suma a su marcador 4.200 euros haciéndose con un bote de 99.300 euros tras 24 programas en 'Agárrate al sillón'.