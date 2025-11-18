Disfruta de una primera versión de ‘El Debate de las Tentaciones: hay más imágenes’, el viernes en Mediaset Infinity

Sandra no aguanta más y se deja llevar con Andrea en 'La isla de las tentaciones 9', ¡entre besos y muchas caricias!: "Me ha encantado"

Compartir







Telecinco emitirá este domingo en access prime time ‘El Debate de las Tentaciones: hay más imágenes’, con amplio contenido inédito y exclusivo respecto a la edición que Mediaset Infinity ofrecerá este viernes.

Los seguidores de ‘La Isla de las Tentaciones’ disfrutarán de una ventana extra para conocer más detalles de la experiencia protagonizada por las cinco parejas. Será el próximo domingo 23 de noviembre a las 22:00 horas en ‘El Debate de las Tentaciones: hay más imágenes’, programa que arrancará con amplio contenido inédito e imágenes exclusivas de lo vivido en las villas que complementarán la selección de lo más destacado de la nueva edición de ‘El Debate de las Tentaciones’ que ofrecerá este viernes Mediaset Infinity.

Tanto el programa Telecinco como el de Mediaset Infinity contarán con la presencia en plató de los cinco chicos protagonistas y las valoraciones de los colaboradores habituales. Tras la emisión del debate, la cadena emitirá en directo la tercera gala de ‘Gran Hermano. El Debate’ con Ion Aramendi al frente.