'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 7, completo

P7 - La desesperada reacción de Gilbert ante la infidelidad de Claudia La isla de las tentaciones Temporada 9 Programa 7
El programa completo.telecinco.es
Las imágenes que los chicos verán en su primera hoguera generarán impacto, desazón y momentos de alta tensión especialmente en Gilbert, que perderá el control y protagonizará una situación inédita en la presente edición, tras descubrir el apasionado beso de Claudia con Gerard en el jacuzzi. Tras este primer visionado, la nueva pareja formada por Álvaro y Mayeli se sumará a las villas.

