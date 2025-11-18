¡Dale al 'play' y disfruta del séptimo programa de 'La isla de las tentaciones 9'!

Gilbert se fuga de la hoguera de 'La isla de las tentaciones 9' y llega a Villa Playa al descubrir la infidelidad de Claudia: "¡Cogedlo!"

Las imágenes que los chicos verán en su primera hoguera generarán impacto, desazón y momentos de alta tensión especialmente en Gilbert, que perderá el control y protagonizará una situación inédita en la presente edición, tras descubrir el apasionado beso de Claudia con Gerard en el jacuzzi. Tras este primer visionado, la nueva pareja formada por Álvaro y Mayeli se sumará a las villas.