Patricia Fernández 18 NOV 2025 - 00:28h.

Así ha sido el momento en el que Sandra no ha aguantado más y ha decidido besar a Andrea

Sandra se mostraba muy decepcionada con todo lo que veía de Juanpi en la primera hoguera, sobre todo se pillaba un gran enfado con las palabras que este decía sobre ella y su familia. Algo parecido le pasaba a él, que no se esperaba ver una conexión tan grande de su pareja como la que tiene con Andrea.

Ella se ha dejado tentar en 'Villa Playa' desde que conoció a Andrea, el italiano con el que asegura que ha tenido más que una conexión física, pero estaba manteniendo las distancias hasta el momento, pero después de la última fiesta todo cambiaba.

Cuando se acababa la fiesta y todos se iban a dormir, Andrea y Sandra estaban muy juntos en el sofá. El italiano le decía que no tenía pinta de tener sueño y ella respondía con un "tú tampoco", ambos se quedaban mirándose y ella no aguantaba más y se lazaba a besarle.

La pareja de Juanpi caía en la tentación en el salón de 'Villa Playa' con Andrea, con el que compartía un momento de lo más íntimo, entre besos y caricias, lo que hacía reaccionar a Barranco: "Se están comiendo la boca". Y sorprendía mucho a Helena, que le contaba a sus compañeras lo que estaba pasando: "Sandra ha caído".

Después de estos primeros besos entre ellos, Sandra y Andrea compartían un momento de risas: "Tu bigotillo araña". Y el reaccionaba a este momento: "Encima besas bien".

El que terminaba llevando a Sandra, subida encima de él, hasta la habitación, donde compartían más besos y complicidad hasta que él se marchaba para cada uno dormir en su habitación.

"Me he dejado llevar, me ha apetecido, le tenía delante y se me antojó y me ha encantado", eran las primeras impresiones que decía Sandra después de haber compartido este especial momento con el italiano.