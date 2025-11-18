La presentadora del 'reality' de Telecinco anuncia algo que nunca ha ocurrido: "Por primera vez estas imágenes no son para vosotros"

Claudia, de 'La isla de las tentaciones 9', completamente destrozada tras volver a ver Gilbert en 'Villa Playa': “Estoy en ‘shock”

En 'La isla de las tentaciones 9' nunca se sabe. Después de una dura hoguera donde Gilbert ha roto las normas y ha huido en busca de Claudia al descubrir su infidelidad, viviremos nuevos 'momentazos' en el próximo episodio.

Una de las historias que seguirán sorprendiendo será la de la infidelidad de Claudia Chacón con Gerard Arias. Una y otro dieron rienda suelta a sus encuentros en un arrebato de pasión a oscuras. Lo pudimos ver en el último programa, donde se dejaban llevar bajo las sábanas. Ahora, parece ser que todo va a más porque la mallorquina desea volver a tener más momentos como el que ya disfrutó en 'Villa Playa'.

Helena y Albert Barranco, cada vez más cerca en 'Villa Playa'

Parece ser que sus intenciones son las mismas. En unas imágenes que podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, Claudia le hace saber a sus compañeras que repetiría su noche de amor con Gerard. Pero hay más. Helena y Albert Barranco, por su parte, avanzan en sus acercamientos y viven un momento único en una tumbona.

"¿Estos dos se pueden besar ya? Me están poniendo de los nervios", lanza Estefanía al presenciarlo. En el siguiente programa, la presentadora Sandra Barneda anuncia una medida histórica en el 'reality' de Telecinco. "Estas imágenes, por primera vez no son para vosotros", comparte generando la sorpresa entre todos los participantes.

Diversión, acercamientos, emoción... todo esto y mucho más lo viviremos en el próximo episodio. Mientras, puedes ver un avance. ¡No te lo pierdas y dale ya al 'play'!