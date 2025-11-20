Compartir







Nuria se enteró a los 10 años que era adoptada y, desde entonces, no ha parado de intentar encontrar a su familia biológica: "Vi una partida de adopción y descubrí que me dio en adopción porque ella era toxicómana", explicaba. A los 18 años descubrió que su madre adoptiva tenía información sobre su madre biológica: "Era de Jerez y me dijo que no podía hacerse cargo de mi. Me dejó en el centro de acogida con seis meses", recordaba.

Ha acudido a 'El diario de Jorge' para conocer a su familia biológica y descubrir sus raíces y saber qué pasó: "De mi padre no tengo datos porque ponía que ella era madre soltera porque él no me quiso reconocer", explicaba. Jorge Javier le ha mostrado un álbum de fotos lleno de emotivas imágenes de su infancia: "Dedicada a mi querido papá, que por muy lejos que esté de mi seguirá siendo mi papá. Te quiero muchísimo, tu hijita Nuria", ponía detrás de una de las fotos. En ese momento la invitada se ha roto y ha comenzado a llorar.

No sólo tenía esa foto, muchas más han aparecido, a lo que Nuria no daba crédito: "¿Quién tiene esas fotos, entonces?", preguntaba. Gracias al programa, ha descubierto que han encontrado a su familia biológica 35 años después: "Tienen muchísimas fotografías y recuerdos porque nunca te han olvidado", le decía Jorge Javier.

Se reencuentra con sus tíos paternos

En ese momento, Nuria ha descubierto a Álvaro y Dolores, sus tíos paternos. Los hermanos de su padre han venido al programa: "Se parecen en la nariz y todo", exclamaba ella. Sus dos tíos han explicado que siempre han pensado en ella, pero no sabían cómo buscarla: "Nuria se crio con su abuela hasta los dos años y la niña estaba bien atendida. Mi madre se acordaba de ella hasta el último momento", explicaba Dolores.

PUEDE INTERESARTE No reconoce a su prima a la que lleva 9 años sin hablar: la dejó sola el día del entierro de su hermana

La madre biológica de Nuria la dio en adopción y por eso se rompió la relación con su familia paterna: "Su padre lo llevó muy mal. Yo creo que con la edad que tiene todavía no se ha recuperado. Le llora a diario y se acuerda de su hija", decían. A continuación, han podido a ver a su sobrina en la pantalla entre lágrimas.

"No creas que te olvidamos"

Hemos vivido un momento muy emotivo en el que los tres se han juntado y, visiblemente emocionados, se han abrazado. También le han mostrado imágenes de ella con su padre de hace 35 años: "Me parezco a él también. Estoy sin palabras", admitía. "Tu padre está bien. Se acuerda de ti todos los días, te lo puedo asegurar", le decía Dolores.

Además, Nuria ha escuchado un mensaje de su padre para ella: "Soy tu padre. Me alegro de que te hayas puesto en contacto con tu familia. Pienso en ti todos los días y pensaré siempre. No creas que te olvidamos. Te queremos toda la familia y en especial yo", decía el audio. "Esto es muy grande para mi", contaba Nuria entre lágrimas. Jorge Javier le ha dicho que ella tiene un hermano menor, y han lanzado un mensaje para encontrarle: "Aarón te estamos buscando. Tu hermana mayor y tus tíos".