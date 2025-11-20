Compartir







Lourdes ha acudido a 'El diario de Jorge' para sorprender a su novio José Luis, pero la sorpresa se la ha llevado ella. "Ha sido lo mejor de mi vida, me ha quitado de todo lo malo. Me ha cambiado la vida radicalmente", reconocía el salmantino. Su relación es un motivo de disputa dentro de la familia de Lourdes, que no le aceptan a él: "", explicaba.

Ella ha perdido a toda su familia a causa de esta relación: "Le han dado de lado por mi. No les gusto, pero es que no me conocen", admitía. Todo comienza después de que Lourdes y José Luis protagonizaran una discusión: "Lourdes ya ha tenido problemas con otras parejas por el alcohol".

José Luis ha explicado que su pareja lo está pasando muy mal por no llevarse con su familia: "Ella sabe cómo soy yo y he cambiado. Un chaval que está en temas de alcohol es muy difícil cambiarlo", relataba. El invitado ha contado que sus problemas con el alcohol empezaron cuando él era militar, con 18 años y le ha supuesto muchos problemas a nivel profesional y personal.

"Yo le vi las orejas al lobo"

"Hay cosas en la vida en las que dices: "Esta es la muchacha". Fue algo muy de primeras, como si estuviese todo en línea. Fue como magia", contaba con energía. Durante los primeros meses de relación, Lourdes le dio un ultimátum: "Ella no decía nada al principio, hasta que un día se sentó en mi casa llorando y me dijo que no podía más y que cambiase. Le vi las orjeas al lobo. Esta chica vale mucho", reconocía José Luis al hablar de su novia.

Actualmente, José Luis lleva sin probar el alcohol tres meses y explica que lo lleva muy bien. En ese momento, Jorge Javier le dice que Lourdes ha estado escuchándole todo este tiempo: "¡Qué bueno!". El invitado lo tiene claro, Lourdes es la mujer de su vida y una chica estupenda que vale la pena por todo lo que le ha ayudado.

"Te quiero pedir la mano"

"Lourdes, te he traído aquí engañada porque eres la mujer de mi vida. Tú sabes por todo lo que hemos pasado, por tu familia. Te quiero con locura y por eso he cambiado", se sinceraba. Lourdes no daba crédito al escuchar las bonitas, y nerviosas, palabras.

En ese momento, José Luis se ha sacado un anillo de compromiso y le ha pedido la mano a su pareja. ¡Ella ha dicho que sí! El público ha empezado a aplaudir ante este precioso momento entre los novios.