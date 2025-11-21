La reacción de Ana rosa al discurso de Felipe González: "No podemos traicionar el espíritu de la transición"

Ana Rosa destaca el legado de la transición y llama a la reconciliación entre los partidos

El rey Felipe emociona a la reina Sofía al entregarle el Toisón de Oro: "Ha apoyado con convicción al rey Juan Carlos, mi padre"

La reina Sofía, el expresidente del Gobierno Felipe González y los padres de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero, han sido distinguidos este viernes con el Toisón de Oro por el rey Felipe VI, la máxima condecoración de la Casa Real española.

Durante su discurso, Felipe González ha querido reconocer a los otros galardonados: "En lo que a mí se refiere, permítame que comience expresando la enorme gratitud que siento al recibir este collar de manos de su majestad el rey Felipe VI. Una satisfacción aún mayor por el hecho de compartir este acto, en primer lugar con su majestad la reina Sofía, una mujer admirable que ha entregado toda su vida a servir dignamente a España y por ello se ha ganado para siempre el respeto y el afecto del pueblo español. También con dos figuras eminentes de la democracia española, del derecho y de la política, Miquel Roca y Miguel Herrero, conocidos por todos los españoles como los padres de la Constitución".

El expresidente también ha recordado la transición política española: "La transición política fue el momento histórico en el que la sociedad española encontró en su propia evolución el punto de madurez preciso para asentarse en la institucionalidad democrática. Con una monarquía constitucional respetuosa con todos y por todos respetada, una descentralización armónica del Estado que no condujera a la centrifugación del poder y la construcción progresiva de un Estado del bienestar fundado en la igualdad de derechos".

Ana Rosa, sobre la transición: "Nos ha dado el mayor grado de libertad, paz y progreso"

Ana Rosa ha reaccionado en directo al discurso: "Esa época importantísima para nuestro país nos ha dado el mayor grado de libertad, paz y progreso. Por eso no podemos traicionar el espíritu de la transición y tiene que volver la reconciliación y la generosidad entre todos los partidos, para entre todos hacer más fácil la vida de los españoles en momentos muy difíciles que está viviendo el mundo en general".